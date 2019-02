Okres Louny - Co se děje na stříbrných plátnech v regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

KINO SVĚT LOUNY

7. 3., 17:30 hodin:

Signál

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají…

7.3., 20:00 hodin:

Den zrady

Děj se odehrává během posledních hektických dní mimořádně konkurencí nabušených amerických prezidentských primárek ve státě Ohio. Poradce kandidáta, guvernéra Mikea Morrise, Stephen Meyers se zaplete do politického skandálu a tím ohrozí šance svého šéfa na vítězství. Film, který byl pozitivně přijat na MFF v Benátkách, režíroval George Clooney, který hraje druhou hlavní roli a podílel se i na scénáři.

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC

7. 3., 20:00 hodin:

Školní výlet

V jiné době prožili nekrásnější léta života, ve zcela jiné době zestárli. Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom však zažívá mnoho peripetií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního lázeňského hotelu jako kuchař a prožije tam svou první velkou lásku, když se zamiluje do krásné pokojské. Film je hereckým koncetrem hvězd českého filmu, jimž směle sekundují dnešní mladí herci. Film je pohodovou podívanou zvláště v dnešní uspěchané době.

7. 3., 20:00 hodin:

Můj týden s MarylinFilm Můj život s Marilyn Monroe nabízí neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný. Začátkem léta 1956 vkročila americká herečka Marilyn Monroe poprvé na britskou půdu. Během svatební cesty s manželem Arthurem Millerem, známým americkým dramatikem, přijela Monroe do Anglie natáčet snímek Princ a tanečnice. To samé léto se třiadvacetiletý Colin Clark poprvé v životě zúčastnil filmového natáčení. Clark, čerstvý absolvent Oxfordu, měl ambice stát se filmovým režisérem, ale zatím se musel spokojit s drobnými produkčními pracemi. O čtyřicet let později sepsal ve formě deníku svoje zážitky z tohoto natáčení a knihu nazval: „Princ, showgirl a já“. Jenže jeden týden v jeho zápiscích chyběl. Teprve po několika letech Clark prozradil proč. V dalším pokračování životopisu s názvem „Můj týden s Marilyn“ popisuje skutečný příběh jednoho nezapomenutelného týdne, který strávil ve společnosti největší světové hvězdy…týdne s Marilyn.

www.programy.sms.cz