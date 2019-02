Okres Louny - Podívejte se, co se děje zajímavého na stříbrných plátnech v regionu.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP

KINO SVĚT LOUNY

16. 18. 4., 17:30 hodin:

Koupili jsme zoo

Koupili jsme zoo je skutečný, vtipný a povzbuzující příběh o magické síle rodiny, která dokáže držet pohromadě tváří v tvář výjimečným podmínkám a situacím. Svobodný otec hledá způsob, jak znovu nastartovat chod své neúplné rodiny. Jako řešení zvolí stěhování do nově zakoupeného domu, jehož součástí je ale také Zoo, uprostřed níž stojí. Zoo také poslouží jako další krok k novému životu, neboť otec se svými dvěma dětmi se rozhodnou obnovit zašlou slávu této uvadající zvířecí atrakce.

16. 17. 4., 20:00 hodin:

S ledovým klidem

Když mladý byznysmen Will Share přijede do Španělska na týdenní rodinnou dovolenou, není zrovna prázdninově naladěn. Jeho začínající firma má problémy a napjatý vztah s puntičkářským otcem Martinem to všechno jen zhoršuje. Když je ale Willova celá rodina unesena lidmi, ze kterých se vyklubou tajní agenti pátrající po záhadném kufříku, Will se najednou ocitne sám na útěku. Z ničeho nic se znovu objeví otec Martin a Willův svět se otočí vzhůru nohama, když mu otec prozradí, že je agent v utajení zapletený do mezivládní sítě lží a tajemství. Will musí najít způsob, jak zachránit svou rodinu.

18: 4., 20:00 hodin:

Láska a modřiny

Filmový klub

Erotická vášeň jako závislost. Nezávislý film podle cenzurou zakázané předlohy.

Čínská studentka Hua žije v Paříži teprve krátce. Jednoho dne náhodou potká mladého dělníka Mathieua, který se do ní zamiluje. Vznikne mezi nimi intenzivní vztah plný vášně, který Huu natolik vyvede z rovnováhy, že se rozhodne vrátit se do Číny. Až tam zjistí, jak důležitou roli Mathieu v jejím životě získal… Film od talentovaného čínského režiséra Lou Yea, který pro přílišnou erotickou otevřenost nesmí v Číně tvořit.

KINO PODBOŘANY

17. 4., 19:30 hodin:

Tohle je válka!

Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku.

Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny Lauren Scottová.

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC

18. 4., 17:30 hodin:

Vrásky z lásky

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě se Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl. A je to právě tohle důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk udělat je všechno vzdát! Laskavý, dojemný i humorný příběh scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha o dvou lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života naplno.

18. 4., 20:00 hodin:

Slečna nebezpečná

Poněkud ztřeštěná Stefanie Plum je na tom mizerně. Nemá práci, nemá peníze, nemá manžela a navíc jí právě zabavili auto. Od svého bratránka dostává nabídku práce v jeho firmě, která chytá osoby, jež se nedostavily k soudu. Za jednoho takového výtečníka může shrábnout třeba i deset tisíc dolarů. Připadá jí to jako skvělá možnost výdělku a rozhodne se to zkusit. Jejím prvním případem je Joe Morelli, šaramantní bývalý policista obviněný z vraždy. Má to však háček, Morelli je její kamarád z dětství, ba možná víc než kamarád…

Zdroj: www.programy.sms.cz