Věnuje se také tvorbě pro děti. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru například Jitka Molavcová, Magdalena Reifová nebo Petr Vacek. Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů.

Uměleckou činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí – kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů.

Naposledy zahrál v žateckém divadle v dubnu 2019. Bylo to při oslavách 170 let od jeho otevření. Tehdy se objevil na pódiu spolu s dalšími známými žateckými rodáky – zpěvákem Petrem Kotvaldem nebo internetovým a televizním producentem Lukášem Záhořem. „V žateckém divadle jsem měl první větší koncert, bylo mi pět nebo šest let,“ zavzpomínal tehdy Jiří Pazour.

Český klavírista a klavírní improvizátor, skladatel a pedagog Jiří Pazour se vrací do rodného města. V žateckém městském divadle zahraje v úterý 19. října od 19 hodin.

