Kniha se hodí jako správný doplněk ke každé příležitosti. Přinášíme Vám vybrané knižní tipy, na své si přijdou nejen příznivci žánru thrilleru, hororu, ale také mladí čtenáři a ženy.

Svět knihy. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Skvrna

Autorka bestsellerů Gillian Flynnová se odklonila od thrillerového žánru a vydala se cestou hororů. Na hlavní hrdinku se obrátí klientka s tím, že v jejím domě straší. A vypadá to, že se nejedná jen o pochybné duchy…

Mistrovská hororová povídka od světové bestselleristky Gillian Flynnové je poctou klasickým duchařským historkám a dalším důkazem autorčina všestranného spisovatelského talentu (získala za ni prestižní Edgar Award). Důkazem, který si nelze nechat ujít. Neškodné podvůdky, snaha přežívat, drobné lži, a taky jeden věštecký salon se speciálními službami v zadní části. To je svět mladé ženy, na kterou se jednoho upršeného jarního dne obrátí Susan Burkeová, které straší v domě. Jenže ten starý viktoriánský dům skrývá víc tajemství než jednu krvavou šmouhu na stěně a pochybné duchy, které vyžene trocha šalvěje a mořské soli. Dost možná tady půjde někomu i o život…

Knihu vydalo nakladatelství Knižní klub.

Ta přede mnou

Hlavní hrdinky Jane i Emma zažily tragické události, a chtějí začít znova a nejlépe jinde. Obě zaujme dům na Folgage Street, který však jeho architekt navrhl za jistým účelem… Nicméně Jane postupně zjišťuje, že není všechno stříbro, co se třpytí…

Temný psychologický thriller, který byl ještě před vydáním prodán do více než 30 zemí po celém světě a jehož autorem je úspěšný spisovatel, vystupující pod pseudonymem J. P. Delaney.

Knihu vydalo nakladatelství Ikar.

Nuly

Co mají společného skupinka, co si říká Nuly? Jedná se o prvotřídní hackery, kteří si místo vězení vybrali na rok plnit úkoly pro vládu. A díky svému umu postupně odhalí, že je nesvedla dohromada ani náhoda, ani policie, ale někdo či spíše něco jiného, temného…

Tahle pětice by se v normálním životě nejspíš nikdy nepotkala. A přesto se ocitnou na tajném místě jako nedobrovolní spolupracovníci. Jedno mají totiž společné – veterán ze staré školy, internetová aktivistka-muslimka, podvodníček tmavé pleti, dobrosrdečný pozér a drsná trollka jsou prvotřídní hackeři. Takže dostali na vybranou: buď několik let vězení, nebo jeden rok plnění zakázek pro vládu. Za mříže se nikomu nechce, ale hacker prostě musí hackovat, a tak si nesourodá skupinka, která si říká Nuly, krátí své nechtěné zaměstnání tím, co umí nejlíp. A brzy objeví, že je dohromady nesvedla ani náhoda, ani genialita policie – za vším stojí někdo mnohem nebezpečnější. Někdo, nebo spíš něco, co se vymklo kontrole… Divoký sci-fi thriller Nuly se neutuchajícím tempem a všudypřítomnou akcí i humorem vyrovná superhrdinským filmovým trhákům.

Knihu vydalo nakladatelství Knižní klub.

Láska bez pravidel

Léto skončilo, ale to neznamená, že se nemůžete ponořit do romantické četby. Hlavní hrdiny, Harper Youngovou a Evana Donovana, to vždy k sobě táhlo, ale ani jeden nedokázal udělat první krok. Podaří se jim využít druhou šanci?

Harper Youngová žije přesně takový život, jaký vždy chtěla – je výtvarnou redaktorkou prestižního newyorského časopisu Style a srdcem každého večírku na Manhattanu. Tahle silná, divoká a nespoutaná žena, s níž se každý chce přinejmenším kamarádit, má ale za sebou také spoustu bolesti a trápení, na něž se snaží zapomenout. Vede se jí to přesně do chvíle, než zjistíí, že se bude muset vrátit zpátky do malého rodného městečka, aby se postarala o svého otce. Není-li Evan Donovan zrovna na staveništi, lze ho obvykle nalézt na nějakém skalním převisu. Lezení ho uklidňuje a už zase se mu v životě daří – po nepodařeném manželství se konečně postavil na nohy a jeho stavební firma právě získala obří zakázku. Jenomže pak se zničehonic objeví sestra jeho kamaráda a svět se mu rázem obrátí vzhůru nohama. Ona ho vždycky chtěla a nikdy si netroufla, on o ní dobře věděl, ale nedovolil si na ní ani pomyslet – a oběma jim život už přinesl hodně těžkostí. Pomohou jeden druhému najít cestu domů?

Knihu vydalo nakladatelství Ikar.

Psí cesta

Ne nadarmo se říká, že psí láska a oddanost jsou věčné. Po úspěchu své první knihy Psí poslání (dočkala se filmového ztvárnění) se W. Bruce Cameron vrací s pokračováním, kde hlavní psí hrdina po smrti svého páníčka Ethana doprovází životem jeho vnučku…

Pokračování úspěšné knihy Psí poslání přináší další dobrodružství chundelatého psího kamaráda, který po smrti milovaného páníčka Ethana nachází nový smysl svého bytí po boku jeho vnučky Clarity. Provází ji celým jejím životem jako labrador Buddy, kříženka Molly, miniaturní voříšek Max a nakonec bígl Toby. Je ochráncem, věrným přítelem do nepohody i společníkem ve chvílích nejtěžších. Jeho láska ke Clarity, ale i k ostatním lidem, které na své pouti potkal, je totiž věčná.

Knihu vydalo nakladatelství Ikar.

Cestovatelka

V první díle Pasažérka se Etta dozvěděla, že dokáže cestovat časem, ale musí být velmi opatrná, protože každá chyba může vézt ke katastrofálním následkům v budoucnosti. Nyní se probouzí v neznámém čase a na neznámém místě a musí se co nejrychleji vzpamatovat, jelikož mnoho lidí si přeje její smrt… Mezitím se ji snaží vypátrat její přátelé.

Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoli její chyba může změnit budoucnost. Poté, co je unesena a probudí se na neznámem místě a v neznámém čase, ji ohrožují dvě mocné skupiny nepřátel, které si přejí její smrt. A tak se jí dostane pomoci od někoho, od koho to nikdy nečekala. Od někoho, kdo by měl být dávno mrtvý. Mezitím Nicholas a Sophia sledují Ettinu stopu a snaží se ji vypátrat, i když jim v tom Ironwoodovi snaží ze všech sil zabránit.

Knihu vydalo nakladatelství CooBoo.

Můj přízvuk je skutečný

Máte rádi seriál Teorie velkého třesku? A patří postava Raje Koothrappali mezi vaše nejoblíbenější? Tak neváhejte sáhnout po autobiografii herce Kunala Nayyara, který ji ztvárnil.

Ze všech televizních a seriálových lúzrů je nevyléčitelně geeky astrofyzik indického původu Raj Koothrappali z Teorie velkého třesku jedním z nejroztomilejších. Upřímný, stydlivý a zábavný jako jeho postava je i herec samotný a v této knize nás nechá nahlédnout do svého života předtím, než se stal Rajem. Dozvíme se, jaké to je být outsider z druhého konce světa, dostat se na úplné dno, ale nevzdat to, a nakonec uspět.

Knihu vydalo nakladatelství XYZ.

Animalium

Není encyklopedie jako encyklopedie. O tom vás přesvědčí tento knižní tip, kde najdete necelé dvě stovky živočichů a proniknete tak do živočišné říše.

Vítejte v Animaliu! V muzeu, které je otevřené 365 dní v roce. Vystavuje ty nejkrásnější exponáty a vy do něj můžete chodit, kdy se vám zachce. Najdete zde pestrou paletu téměř dvou set živočichů, kteří okouzlí návštěvníky každého věku. Prozkoumáte rozmanité biotopy planety Země. A co víc? Dozvíte se, jak se živočišstvo vyvíjelo, jak vypadají zvířecí útroby, a další zajímavosti. Račte vstoupit – království zvířat se vám otevírá v celé své kráse!

Knihu vydalo nakladatelství Albatros.