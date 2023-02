"U nás mají dveře otevřené všechny myšlenky, přinášející člověku více svobody i s ní spojených jevů, jako jsou odpovědnost, aktivní podílení se na rozvoji svého místa k životu, tolerance, poctivost, solidarita, štědrost i další," dodal.

Co o masopustu možná nevíte…

"Buzení je poměrně často užívaný výraz v souvislosti s námi i naší činností, a to i veřejností. 'Budík drnčí' se už vžilo… S radostí mám pocit, že vzbuzuje stále víc s nárůstem aktivit pravidelných, tak i nových a náhodných návštěvníků,“ řekl vedoucí Budíku Blail. Připomněl však i nedávný konec Jazz clubu Teplice; už si na sebe sám nevydělal. "Obávám se, že je to znamení doby. Zejména v našem kraji. Lidé mají převis nabídky, jak tu trávit volný čas. Třeba jen pasivně. Proto je pro ně snadné rozhodnout se a 'nikam nejít'. V Žatci stačí, když trochu zaprší, a je to na návštěvnosti znát až děsivě. Anebo čas, kdy se obří možnosti zabavení nabízejí on-line, z domova. I covid lidi nakonec oproti očekávání spíš naučil trčet doma. Takže myslím, že je to bohužel hrozivý, ale současný trend. Nicméně věřím, že to lidem nemůže vydržet věčně. A navíc nadšenci s pomocí města v Teplicích nový klub opět zkraje roku obnovili! Naštěstí,“ je si jistý Ota Blail.

Radek Strnad