Vráťa Brabenec v Lounech vystoupí se svým novým sdružením Pal-Post Unit. Saxofonista i básník Vratislav Brabenec, známý především z undergroundové kapely The Plastic People Of The Universe, už léta vytváří své projekty od mateřské skupiny velmi odlišné. Stejně tak vznikl hudební soubor Pal-Post Unit.

Jeho přirozeným vedoucím se stal multiinstrumentalista i divadelní režisér Jan Komárek. V kapele obsluhuje preparovanou kytaru a je autorem téměř veškeré hudby. Brabencův přítel a dvorní grafik Richard Pecha z Vráťovy poezie vyjmul některé pasáže a takto nabyté kusy sestavil do útvarů, které dostaly nové a mnohdy nečekané významy.

Dalšími členy Pal-Post Unit jsou Ivan Macúch (housle) i Monika Knoblochová (klávesy a virginal). A zahraje samozřejmě i Vratislav Brabenec s deklamací svých textů a se saxofonem. Byl to právě on, kdo dal jméno celé skupině P-P U, a to podle své básně Pal-Post Unit, kolážovitého textu vytvořeného automatickým psaním na způsob „Kvílení“ od Allena Ginsberga. Koncert také doplní scénická projekce.

Zdroj: Youtube

Pal-Post Unit & Vratislav Brabenec - Pozdní milostná Zdroj: YouTube.com/Vršovice 2016

„Pal Post Unit vychází z textů, které dal kolážovým způsobem dohromady Richard Pecha. To on si udělal výběr mojí poezie, všelijak ji zkombinoval a já jsem to při nahrávání ještě všelijak předělal. Je to takovej zajímavej maglajz, ale pořád jsme si říkali, že bysme to měli nějak zachytit. Divadlo Alfred ve dvoře nám pak na tři dny půjčilo svoje prostory, Richard tam přinesl tu hromadu textů, byla tam cembalistka, houslista i Honza Komárek s kytarou a všelijakými kouzly a nikdo nevěděl, co se bude hrát. Zkusili jsme to a první text jsem do toho tak napůl recitoval, občas jsem přešel do zpěvu a pak se zas vrátil k recitaci," popisuje vznik pozoruhodného díla sám Vráťa Brabenec.

"Většina delších věcí je sestavena kolážovým způsobem, aby to neztrácelo rytmus a má to i melodii. Jsou to takový promluvy, mě to baví, já si to užiju. Ale není to sranda, jde i o to udržet muzikanty v napětí, protože tam můžou sedět a koukat a myslet si: Ať se ten starej vožrala vykecá, stejně mele kraviny. Ale oni to vzali. Třeba Monika je koncertní virtuoz na cemballo, je z našeho hraní úplně nadšená. Ostatně i člověk v mým věku, aby jel někam pět set kilometrů a dostal tam dva litry, tak to si budu radši číst a na ty dva litry se vybodnu, koupím si flašku rumu a budu si psát tady svoje věci. Ale ona ne, ještě vymýšlí triky. Je do toho zažraná, tak tam nejdřív zahrála nějakýho Scarlattiho, že se ti úplně popletou prsty a ucho a duše a pak začala blbnout. I já začal blbnout! Všichni jsou do toto položený, berou naši hudbu vážně,“ dodává legendární hudebník a básník.

Před koncertem premiéra filmu

V lounském divadle se však ve středu 8. března neodehraje jen samotný koncert Vráťovy kapely. Ve světové předpremiéře se zároveň před hraním promítne dokumentární film režiséra Břetislava Rychlíka Život je Boží mlýn aneb Poslední dny Plastic People o posledním koncertu Vráti Brabence s Plastic People při společném koncertu s brněnskou Filharmonií v Broumově, návštěvě ztraceného syna Přemka Števicha v Litvínově, o legendárním dílu Majora Zemana Mimikry a omluvě herce Jirky Lábuse, o návštěvě Magorova hrobu …

Snímek trvá celkem půl hodiny. Po projekci bude následovat beseda s režisérem dokumentů, který bude i v Lounech přítomen.

Večer zahájí pár skladbami prapůvodní člen Plastic People Jiří "Přemysl" Števich.

Radek Strnad, Vladimír Drápal