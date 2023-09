/FOTO, VIDEO/ V minulých dnech se v Lounech uskutečnila ojedinělá kulturní událost, věnovaná výročí posvěcení chrámu sv. Mikuláše.

Koncert k výročí posvěcení Chrámu sv. Mikuláše v Lounech | Video: Adam Štola

Kateřina Kotková, členka pěveckého sboru Harmonie, k akci říká: „Během koncertu zazněla díla českých hudebních velikánů z období romantismu v podání dvou sborů - Pěveckého sboru Harmonie a Hornického pěveckého sboru Kladno - doprovázených symfonickým orchestrem. Sólové části skvěle zazpívali sólisté Národního divadla Petra Nôtová a Jiří Sulženko. Více než stovka hudebníků rozezněla nádherný prostor chrámu a ohromila posluchače, jimiž byl kostel zcela zaplněn. Tento úžasný projekt vymyslela, ale také celou akci dokonale zorganizovala Kateřina Štolová, členka obou pěveckých sborů, které se na koncertu spojily v jeden. Velké poděkování patří všem hudebníkům, zpěvákům, sólistům a sbormistrům, ale i Městu Louny a sponzorům, bez jejichž finančního přispění by se koncert nemohl konat. Tohle zkrátka stálo za to a Louny mají opět na co vzpomínat!“ věří.

A co na to hlavní organizátorka Kateřina Štolová? „Myslím, že by louňáci měli vědět, že se něco takového děje. Kostel byl opravdu přeplněný, spoustu posluchačů celou dobu i stálo, protože pro ně už nebylo místo k sezení. Nadšení bylo na obou stranách,“ popsala koncert.