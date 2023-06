Kapely Olympic, Kryštof, Mig 21, Trautenberk nebo zpěváci Tomáš Klus, Lucie Bílá, Olga Lounová, Barbora Poláková, Rytmus či Jan Bendig. Hudební fanoušci se mají v létě v okrese Louny na co těšit. Připravuje se řada akcí se známými tvářemi české hudební scény.

Lucie Bílá vystoupí v Třebívlicích | Foto: Kristýna Sklenářová

Přímo v Lounech se mohou fanoušci těšit během prázdnin na dvě větší akce. V sobotu 22. července to bude třetí ročník festivalu Déjà vu fest na Mírovém náměstí. Vystoupí Kapitán Demo, Jan Bendig, Olga Lounová, Rytmus nebo Pokáč.

Lounské městské slavnosti, tradiční Letní lounské vábení, se vrací ke své třídenní podobě. 18. ročník proběhne od pátku 11. do neděle 13. srpna. Vystoupí zpěváci Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons.

V Žatci na Dočesné, koná se v pátek 1. a sobotu 2. září, zahrají Olympic, Trautenberk, Sto zvířat, Tata Bojs, Xindl X, Tomáš Klus, Aneta Langerová, Buty nebo Brutus.

Velkým tahákem bude zejména rocková kapela Olympic, která při příležitosti 60. výročí od svého založení je na velké tour napříč Českou republikou. V Žatci tak zazní její legendární hity, mezi které patří například Dej mi víc své lásky, Želva, Snad jsem to zavinil já, Slzy tvý mámy, Jasná zpráva nebo Osmý den.

Několik známých českých zpěváků a kapel přivede do regionu projekt Hudba na vinicích. Ve vinařství Johann W v Třebívlicích na pomezí Lounska a Litoměřicka se plánuje řada koncertů. V polovině července tam vystoupí Tomáš Klus a Lucie Bílá, v srpnu Monkey Business a v září Mig 21.

Milovníky skupiny Kryštof potěší jejich vystoupení na zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku. Je součástí letního turné první sobotu v srpnu, zazní známé písničky v doprovodu cimbálovky.