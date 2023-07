Pěkný program pro rodiny s dětmi připravil na nadcházející státní svátky, 5. a 6. července, zámek Stekník na Žatecku. Nabídne kostýmované prohlídky a dokonce hru o sladký poklad.

Kostýmované prohlídky se členy hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina na zámku Stekník | Foto: se svolením zámku Stekník

Provázení se členy hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina, jak se dvoudenní program jmenuje, oblékne průvodce do historických kostýmů. „Zábavnou formou provedou děti zámkem, ty během prohlídky vyplní tajenku a bude-li správně, objeví poklad v podobě sladké odměny“ uvedla Jana Zajíčková, kastelánka zámku ve Stekníku.

Dětské prohlídky budou moci návštěvníci absolvovat od 10.30 až do 15.30 hodin, kdy začíná poslední. Začínají vždy v půl a jsou určené pro omladinu od 4 do 12 let. Klasické prohlídky prvního okruhu startují vždy v celou hodinu. Polední pauza je od 12.30 do 13.30 hodin. „Čtvrtý okruh, Interiéry jižního křídla, bude otevřen pouze pro dětské prohlídky," upozornila kastelánka Zajíčková a doporučila rezervaci na telefonním čísle 778 486 747 nebo e-mailu steknik@npu.cz.