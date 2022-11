Do Kryr dorazily Vánoce. Kvarteto půvabných hudebnic zahrálo filmové melodie

/FOTO, VIDEO/ Melodie z filmů Star Wars, Pán prstenů, Moulin Rouge, Piráti z Karibiku nebo písně Jingle Bells či Let It Snow. Do Kryr na Podbořansku dorazily Vánoce. Alespoň při sobotním koncertu smyčcového kvarteta s názvem Beladona Quartet.

V Kryrech zahrál Beladona Quartet. | Video: Laurencia Helásková