Kryry - Zahájení sezony slibuje pestrou zábavu.

Filip Renč. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Letní kino v Kryrech zahájí v pátek 23. května od 19 hodin letní sezonu akcí Vítání rozmarného léta 2008.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. „Pro příchozí je připravena možnost opékání i grilování, je též možné společně navštívit nově rekonstruovanou Schillerovu rozhlednu, která vloni oslavila stoleté výročí položení základního kamene. Prozatím je sice mimo sezónu ještě uzavřena, ale pokud bude zájem, lze domluvit její otevření,“ upozornil pořadatel Ivan Kruml.

Zároveň si mohou návštěvníci prohlédnout ukázku výzbroje a výstroje příslušníka US Army z 2. světové války, vyzkouší si střelbu z replik ručních střelných zbraní a pro milovníky zvířat je připravena návštěva mushera, dobrodruha, mistra Evropy a vicemistra světa v jízdě psích spřežení Romana Habáska se svými sibiřskými čtyřnohými kamarády Husky.

Každý návštěvník obdrží oproti vstupence na okénku Military Baru pivo, limo nebo špekáček k opečení zdarma, pro děti pak budou k dispozici jako dárek filmové plakáty.

Součástí večera je promítání dobrodružného filmu Filipa Renče s názvem Na vlastní nebezpečí. Začátek je ve 21 hodin.

„Po jeho skončení zahraje, zazpívá a zatančí mladá perspektivní skupina lounsko-britských písní a tanců Feast Of Friends (směsice hard-funky-blues-rock-dance inspirovaná hudbou sedmdesátých let). Do brzkých ránních hodin pak bude plápolat táborák při reprodukované hudbě. Vstup pouze na vlastní nebezpečí,“ dodal I. Kruml.