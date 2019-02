Ústí nad Labem, Praha - S Janou Vašákovou, spoluautorkou pěkné a vděčné kuchařské knihy, o malých dětech, Velikonocích a navrch o něčem dobrém na zub.

Autorky celoroční kuchařky „Jezte česky, rok v české kuchyni“ Jana Vašáková (vlevo) a Zdena Skokanová N. | Foto: Smart Press

Je skvělé jít si pro dobré nápady i zkušenosti k těm nejlepším. Je to jistota. Proto jsme se na vztah k svátkům jara i na velikonoční recept ptali Jany Vašákové, spoluautorky milé, pestré a inspirativní kuchařské knihy„Jezte česky"(2012 Praha, Smart Press).

Jano, prozraďte, máte ráda Velikonoce? A užíváte si je?

Velikonoce patří mezi mé nejoblíbenější svátky, zvláště pak od té doby, co mám děti. Společně vždy v neděli malujeme vajíčka a pečeme beránka. Schází se u nás kamarádky a zdobíme zahradu. Tím že mám holčičky a polovinu rodiny v Německu, hledáme v pondělí ráno vajíčka a pak čekáme na koledníky. Pokud nám vajíčka zbudou, nesmí u nás chybět vajíčková pomazánka.

To proto ve vaší knize toto období jara nechybí?

Naše země je úžasná v tom, že si můžeme plnými doušky užít všechny čtyři roční období. Ty se promítají nejen na tom, jak teple či stroze se oblékneme, ale také na surovinách, jež se u nás pěstují. Jaro je plné bylinek, salátů a mladého masa. Pomalu ale jistě si můžeme osladit život cukrovým hráškem, rebarborou a jahodami.

JARO - VELIKONOCE - MINIMAZANCE s drobenkou

Na 20 kousků:

500 g hladké pšeničné mouky

špetka soli

250 ml mléka

100 g másla

100 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 lžička nastrouhané kůry z chemicky neošetřeného citronu

20 g čerstvých kvasnic

2 žloutky

1 žloutek na potírání

na drobenku:

2 lžíce mletých lískových oříšků

2 lžíce hladké špaldové mouky

2 plátky másla

2 lžíce jahodového džemu

POSTUP:

1. Mouku prosijte do mísy a přidejte sůl. Mléko dejte do kastrůlku a lehce ohřejte tak, abyste v něm udrželi prst. V jiném kastrůlku rozpusťte máslo a nechte chladnout. Lžíci cukru odeberte, zbytek vsypte k mouce spolu s vanilkovým cukrem a citrónovou kůrou. Uprostřed mouky udělejte důlek. Droždí rozdrobte a smíchejte se lžící cukru a třemi lžícemi vlažného mléka. Drožďovou kašičku vlijte do důlku v mouce a přimíchejte asi půl lžíce mouky. Pak mísu zakryjte utěrkou a nechte při pokojové teplotě stát, dokud kvásek v důlku nezvětší svůj objem na dvojnásobek.

2. Poté přidejte žloutky, mléko, rozpuštěné máslo a vypracujte hladké těsto. Za pomoci vařečky do těsta vtlačte co nejvíce vzduchu. Poté zakryjte a nechte v teple kynout asi 3045 minut.

3. Nakynuté těsto rozválejte na 1 cm tlustou placku a nakrájejte na čtverce. Můžete je plnit tvarohem s rozinkami či hustým džemem. Pak přehněte rohy přes náplň a tvarujte bochánky. Vyskládejte je na plech vyložený pečicím papírem; nechte asi 15 minut dokynout.

4. Připravte si drobenku. Smíchejte mouku s oříšky, rozdrobte s máslem a nakonec smíchejte s džemem. Bochánky potřete žloutkem, posypte drobenkou a dejte je péct do vyhřáté trouby. Pečte při 180 °C asi 2025 minut.

P.S.: Lze si udělat i klasickou drobenku, ve které je stejný poměr polohrubé či hrubé mouky a krupicového cukru.

Zdena: „Do drobenky jsem vmíchala džem, bavilo mě, že je růžová. Bohužel se při pečení barva trochu vytratila, ale chuť zůstala a byla báječná!"

JEZTE ČESKY – rok v naší kuchyni

Vydalo nakladatelství Smart Press, www.smartpress.cz

Česká kuchyně, to nejsou jen omáčky, knedlíky a jiná, složitě připravovaná či kalorická jídla. Jsou to především čerstvé sezónní suroviny a inspirace tradicemi – vždyť naše babičky vařily tak jednoduše, dobře a také levně! Kniha představuje nápadité recepty ze surovin, které jsou na našich zahrádkách či v obchodech dostupné v daném ročním období. Autorky vaří z brambor, které vyrostly na našich polích, z masa, které bylo odchováno na českých farmách, nebo z bylinek, které si samy vypěstovaly v truhlících. Oprášily staré recepty našich babiček a prababiček a přizpůsobily je současným potřebám. Neopomíjejí ani vánoční či velikonoční menu nebo pochoutky z posvícení. Naučí vás také domácí marmelády, nanuky a sirupy. Navíc v knize najdete zajímavosti a reportáže z tradiční zabijačky, z výlovu rybníka i z honu. Zavede vás do českých lesů, provede vás po vinicích a všechno, co na jejích stránkách najdete, si s obrovskou chutí uvaříte.