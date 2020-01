Nový snímek z legendární série Star Wars, díl s názvem Vzestup skywalkera, ovládne na několik dní lounské kino Svět.

Star Wars: Vzestup Starwalkera | Foto: Deník

Bude se tam promítat od pátku 3. ledna až do středy 8. ledna. Vždy od 17.30 hodin. Od pátku do neděle bude s českým dabingem, od pondělí do středy pak v originálním znění s českými titulky.