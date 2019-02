Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce můžete v těchto dnech vyrazit na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Pondělí 11. listopadu

Knihovna Lenešice:

Výstava na téma Svatomartinské dobroty a podzimní dekorace

Zahájení dvoudenní výstavy v 16 hodin (do 18 hodin).

Galerie města Loun:

Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti

vernisáž výstavy. V 18 hodin.

Dělnický dům Cítoliby:

Zumba s Kačkou

hodina zumby + dvacetiminutovka posilování. Od 18 hodin.

ZŠ Postoloprty Draguš:

Zumba s Nikol

každé pondělí ve velké tělocvičně. Od 18.30 hodin.

Úterý 12. listopadu

Knihovna Lenešice:

Výstava na téma Svatomartinské dobroty a podzimní dekorace

Od 9 do 12 hodin.

Městská knihovna Louny:

Činnost ZUŠ v Lounech

pořádá Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší Jindřiška Riedlová. Vstup zdarma. V kongresovém sále od 16.30 hodin.

Poezie pod lampami

zahájení Dnů poezie 2013

Projděte s námi letošním Dnem poezie pod lampami města. Na dvorku knihovny do 15. listopadu, vždy od 17 hodin.

Kostel sv. Václava Žatec (Podměstí):

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

bohoslužba v 18 hodin.

Prezidentský salonek restaurace U Orloje Žatec:

Kurzy Alfa

dnešní téma: Jak nás Bůh vede? Od 18.30 hodin.

Infocentrum Postoloprty:

Jóga

kurzy pro veřejnost s Miluší Dyršmídovou. Vždy v úterý od 18.30 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:

Josef Suk Ensemble – Kruh přátel hudby

V programu: Vivaldi, Mozart, Dvořák, Bach. V 19 hodin.

Středa 13. listopadu

Městská knihovna Louny:

Velká burza knih

poslední den burzy knih vyřazených po červnové revizi knihovního fondu. V nabídce vyřazené tituly z oddělení naučné literatury, beletrie, dětského i hudebního. Ve vestibulu od 9 do 18 hodin.

Městská knihovna Louny:

Vernisáž fotografií Pavla Straky st.

smíšené kvarteto Kvítku a následné pásmo čtení poezie. V galerii od 17 hodin.

Omán – země kadidla

zeměpisná přednáška Luboše Drbohlava z cyklu „Lounští cestovatelé sobě". V kongresovém sále od 18 hodin.

ZŠ Lenešice, tělocvična:

Cvičení přirozeností těla

na cvičení pro bolavá záda a unavenou psychiku, pro obnovení hybnosti a pružnosti pohybového aparátu i nervů všechny zve lektorka Hanka Mokrá. Od 17 do 18 hodin.

Klášterní kostel Žatec:

Památka Svaté Anežky České, panny

bohoslužba. V 18 hodin.

Kulturní dům Blažim:

Zumba

přijďte si zatančit zumbu každou středu, platí se dobrou náladou a úsměvem! Od 18 hodin.

ZŠ Postoloprty:

Zumba s Kačkou

v tělocvičně I. stupně, Komenského ulice. Od 18 hodin.

Kulturní dům Podbořany:

Mafie a city

francouzská komedie ze současnosti, jejímž obsahem není jako obligátně manželský trojúhelník, a to je tedy její unikátnost. Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, je záležitostí delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie. Hrají Josef Laufer, Lukáš Langmajer, Veronika Nová a Karel Zima. Divadelní představení od 19 hodin.

Čtvrtek 14. listopadu

DDM Podbořany:

Malý šikula

soutěžní dopoledne pro předškoláky. Od 14 hodin výtvarná činnost na téma Podzimní fantazie. Od 10.30 do 17 hodin.

ZUŠ Postoloprty:

Podzimní koncert

v sálku školy. V 16.30 hodin.

Městská knihovna Louny:

Kráska dne / Luis Buñuel

projekce filmu s přednáškou. Luis Buñuel jako filmový básník, Kráska dne jako jeho nejvášnivější snímek. V kongresovém sále od 17 hodin.

Centrum Gnoze Louny:

Co má žena pochopit v partnerském vztahu

přednáška Zdenky Blechové. Přednáška je vhodná pro muže i pro ženy, neboť děláme stejné chyby. Žena se má stát rovnocennou partnerkou muže. Povíme si, co to obnáší a co je třeba změnit v náhledu na partnerský vztah. Od 18 hodin.

Městské divadlo Žatec:

Doris & The Swingin' Bastards

pěvecký talent, jaký jste dlouho neslyšeli. Přijďte si poslechnout nadanou zpěvačku Doris s jejím dvojčetem Sophií a swingujícími bastardy. V 19 hodin.

Pátek 15. listopadu

Gymnázium Louny:

Absolventi studentům GVH

projekt pokračuje druhým setkáním absolventů se současnými studenty gymnázia. Od 8 do 9.40 hodin.

Divadlo J. K. Tyla Postoloprty:

O rybce Šupince

pohádku o rybách Šupince, Fofrnici a Ploužilce, vodnici Brektě a Puškvorcové víle přijede zahrát Divadlo Okýnko z Českých Budějovic. Začátek představení v 10 hodin.

Městská knihovna Louny:

Výtvarná dílna

Vánoční ozdoby z korálků. Výroba tradičních vánočních ozdob ze skleněných kuliček a korálků má dlouholetou tradici. Přijďte si tuto techniku vyzkoušet. Na kurzu si vytvoříte své vlastní ozdoby. Lektorka Marie Nováková. V ateliéru od 16 hodin.

Sál pohostinství Na Návsi Petrohrad:

Setkání se seniory

vystoupí dětí ze ZŠ a MŠ Petrohrad. K tanci a poslechu hraje Iša Barák, občerstvení a rozvoz zajištěn, vstup zdarma. Od 17 hodin.

Rodinné a mateřské centrum Jonáš Podbořany (1. patro KD):

Tvořivý večer

ozdobné vykrajování ovoce. Od 18 hodin.

Klášterní kostel Žatec:

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

bohoslužba. V 18 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:

10. výročí znovuotevření divadla

slavnostní večer. Suchá Kytice v podání členů MHD Louny pod vedením Mileny Nečesané. Ukázka ze Severočeských Bucharů v podání ĎAS Klouzák Postoloprty. Zahájení v 19 hodin.

Dělnický dům Cítoliby:

Taneční pro mládež

taneční kurzy pod vedením Martina a Kateřiny Čechových. Od 20 hodin.

Retro Club Louny:

Páteční disko párty

hraje DJ Stephen. Vstup zdarma pro ženy, dívky, slečny do 23 hodin. Od 21 hodin.

Music bar Pivárium Zlatý Chmel Žatec:

Sametová noc

hraje DJ Luigi. Od 21 hodin.