Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Výstava Dům 2014 v Lounech | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Pátek 19. srpna

Komenského nám. Louny:

Za Nečemickými kamennými řadami

odjezd autobusem od Billy do Třeskonic, zpět z Holedečku autobusem v 16 hodin. Odjezd v 7 hodin.

Podbořany, Masarykovo náměstí:

Páteční trhy

Od 7 do 17 hodin.

Liběšice u Žatce:

Pátek 20. týdne v mezidobí

mše svatá. V 8 a v 17 hodin.

Klubovna Luna Louny:

Příměstský tábor - Zvěřinec

týden zvířat ze Zoo. Od 8 do 18 hodin.

Výstaviště Louny:

Dům 2016

XXIII. ročník všeobecné stavební výstavy. Soutěž pro návštěvníky o hodnotné ceny každý, kdo vyplní vstupenku a vhodí ji do osudí u vstupu na výstaviště nebo před pavilonem A, může vyhrát. Od pátku do neděle. Od 9 do 17 hodin. (více čtěte zde)

DDM Podbořany:

Hry na hřišti - pétanque

Od 9.30 hodin.

Panenský Týnec, letiště:

Carwars 2016

kemp pro liboffky, Partybus, Dyno Cup, autokino NCTT. Zahájení registrací do všech soutěží (17 h), v 18 h začátek volných sprintů, ve 20 h začátek Friday´s hot party, celý večer proběhne jako každoročně v režii Dana Rakaczkého a Aleše Lehkého, ve 21 h řazení na noční sprinty, od 22 h začátek nočních sprintů, pokračování páteční párty. Od 16 hodin.

Nepomyšl, zahrada u mateřského centra:

Společný víkend v ekozahradě

zve MC Jablíčko z Nepomyšle. Stavění ohrádek kolem vysázených rostlin a stopoviště. Od 16 hodin.

Centrum Gnoze Louny:

Seminář Meditace a léčení - Dita Vlastníková a Kateřina Železná

Od 16 do 19 hodin.

Kino Peruc:

Cesta kolem světa

loutkové představení uvádí Jan Kopecký. Od 17 hodin.

Městská knihovna Louny:

Koncert kapely Refreš

v rámci pátečních dvorků koncert folk-rockového uskupení z peruckých hor. Od 20 hodin.

Retro club Louny:

Páteční mejdan

hraje DJ A75. Od 21 hodin.

Sobota 20. srpna

Mírové náměstí Louny:

Lounské farmářské trhy

Od 8 do 12 hodin.

Výstaviště Louny:

Dům 2016

23. ročník všeobecné stavební výstavy. Od 9 do 17 hodin.

Panenský Týnec, letiště:

Carwars 2016

registrace do pohárových soutěží, start DB DRAG, volné sprinty, exhibice na dráze (11 h), Best of Carwars, představení na plachtě, měřené sprinty a ¼ míle, (13 h), CW Tatakai:402 klubové sprinty na ¼ míle, vyhlášení výsledků (17), volné sprinty (18), Saturday boost CW party sobotní party rozjede Jay Diesel od 20 h, další set si dá DJ Kwé. Po Night tuningu si určitě nenechte ujít show, se kterou na Panenčák dorazí Ektor. Po půlnoci to do vás napere Mike Frost, DJane Lucienne a DJ Pácha. Od 22 h Night tuning. Od 9 hodin.

Střelnice Chlum Louny:

Kvalifikační přebor

Memoriál O. Jaroše, 37. ročník souboje dvojic VPs, VRs. Od 9 hodin.

Krásný Dvůr, fotbalové hřiště:

Velký dorostenecký turnaj v kopané

Začátek v 9 hodin.

Nepomyšl, zahrada u MC:

Společný víkend v ekozahradě

práce a zábava, společný oběd venku. Od 10 hodin.

Centrum zdraví Gnoze Louny:

Malujeme mandaly na plátno

vezmete do ruky tužku a v rámci uvolňující meditace se necháte vést. Intuitivně vytvořenou skicu mandaly si docela jednoduchým způsobem přenesete na plátno a vymalujete akrylem. Můžete se spolehnout na své nevědomí nebo dát mandale záměr. Účastnit se mohou i úplní začátečníci, technika si nevyžaduje předchozí zkušenosti. Domů si odnesete svou mandalu na plátně. Od 10 do 17 hodin.

Tuchořice:

Tuchořická pouť v Pivovarské zahradě

Tuchořický jarmark, vystoupení dětí MŠ a Tuchoholek, Dechová hudba Vávrovanka z Podřipska, mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie (17 h), Vivasong Víti Vávry (19 h). Občerstvení zajištěno. Od 13 hodin.

Zámek Pátek:

Otevřeno

vždy v sobotu a neděli. Od 10 do 16 hodin.

Schillerova rozhledna Kryry:

Otevřeno

také v neděli. Od 12 do 16 hodin.

Náměstí Vroutek:

Vysvěcení nového hasičského auta

zvou hasiči a městský úřad. Od 13 hodin.

Peruc, kavárna Za Dubem:

Setkání s africkými košíky, šperky a textiliemi

neformální povídání o tradičních afrických řemeslech s ukázkami a prodejem autentických výrobků s Marií Imbrovou. Od 13.30 hodin.

Touchovice, obecní hřiště:

Touchenfest 4

open air hudební festival. Gama radio ve spolupráci s ČSTV a SDH Touchovice. Hrají Matahari, The Fialky, Plán B, Not Perfect, Second End, Kola dokola, Deaken. Od 15 hodin.

Vernerův mlýn Brloh:

Pečení v mlýnské pekárně

ochutnávka spojena a možností koupě čerstvých dalamánků a housek. Křižíkova rozvodnice ukázka výroby elektrické energie. Také v neděli. Od 15 hodin.

Kostel sv. Jiljí Libyně:

Fujarový koncert a zahájení výstavy intuitivních obrázků

vystoupí Miroslav Ešner a svou tvorbu představí Iva Mokrá. Od 17 hodin.

Zámek Nový Hrad Jimlín:

Kouzla skřítků a Daidalos

odpoledne divadelní veselá pohádka, večer projekt Daidalos: divadlo, tanec a fireshow Divadla Navětvi z Prahy. Od 17 a 20 hodin.

Zahradní restaurace Černý kůň Louny:

Hraje B. B. Band American Roots Music

mix blues / southern rock / folk. Od 20 hodin.

Neděle 21. srpna

Výstaviště Louny:

Dům 2016

závěrečný den výstavy. Od 9 do 17 hodin.

Panenský Týnec, letiště:

Carwars 2016

volné sprinty, na rozloučenou s Carwars 2016 se budou jezdit podle zájmu volné sprinty až do 11 hodin. Oficiální ukončení Carwars 2016 ve 12 hodin. Od 9 hodin.

Farní obvod Liběšice u Žatce:

21. neděle v mezidobí

mše svatá v Liběšicích v 10 hodin, v Domoušicích v 15 hodin, v Hřivicích v 17 hodin.

Vernerův mlýn Brloh:

Otevřeno

víkendy a svátky, prohlídky každou celou hodinu. Od 11 do 17.30 hodin.

Zámek Krásný Dvůr:

Trampoty čertíka Culínka

dětské divadelní představení Divadla Kapsa na zámeckém nádvoří. Od 15 hodin.

Žatec, synagoga:

Na vlnách

australské Didgeridoo, africká harfa Kora, bicí nástroje, hudební proplouvání mnohobarevným světem Ondřeje Smeykala a Jaroslava Mugrauera. Od 18 hodin.