Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milena Jínová

Pátek 14. října

Kulturní dům Podbořany:

Pahorkatina Džbán

putovní výstava pro školy i širokou veřejnost. Školy dopoledne, veřejnost od 13 do 17 hodin.

Městská knihovna Louny:

Slovenský víkend

přednáška o slovenském partnerském městě Lučenci. Od 17 hodin. (více čtěte zde)

Kostel sv. Jakuba Vroutek:

Dny duchovního dědictví

Od 19 hodin.

Kulturní dům Zastávka Louny:

Taneční kurzy pro mládež - Prodloužená

Od 20 hodin.

Restaurace Nový Svět Louny:

Country kapela Parťáci

Od 20 hodin.

Sobota 15. října

Louny:

Slovenský víkend

tématické stánky na Mírovém náměstí v rámci farmářských trhů, ovce + bača, soutěž v pojídání halušek, hod Jánošíkovým širákem (8-12 h). Od 15 do 18 ve sportovní hale zápas v malé kopané ČR SR. Program od 8 hodin.

Podbořany a okolí:

Podzimní putování

24. ročník turistického pochodu. Pochod přes Rubín do Oplot, cestou opékání buřtů. Start na nádraží v Podbořanech v 8.20 hodin. (více čtěte zde)

Aeroklub Raná u Loun:

Setkání obřích maket větroňů a exhibiční létání s nimi

Do neděle.

Ročov:

oslavy 120 let školy

ve škole výstava, kvízy, ochutnávka dezertů, v 9.30, 10.30 a 11.30 h živé obrazy z dějin školství, škola otevřena do 17 h. Ve 13.30 h v kostele v Horním Ročově vystoupení Ročovského sboru, od 10 do 17 h otevřeno Muzeum chmele Ročov, vystoupení žáků od 15 h v kulturním domě Ročov, v 16 h fotbalové utkání Ročov Lubenec. Od 9 hodin.

Skanzen Březno:

Mezinárodní den archeologie

archeologové a experimenty, pro děti lukostřelba, práce s ohněm, badatelský program pro začínající archeology, vegetariánské občerstvení. Od 10 hodin.

Centrum Gnoze Louny:

Čtení z Ákáši

seminář zaměřený na praxi a využití v každodenním životě, vedou Pavlína Nápravníková a Jana Ekrtová. Od 10 do 18 h.

Stará papírna Žatec:

Garážový výprodej II

bazar, přineste své věci do komisního prodeje. Vstup a prodejní místa jsou zdarma. Od 10 do 15 hodin.

DDM Podbořany:

Den her a soutěží - Barvy podzimu

výtvarná soutěž od 11 hod, celodenní program. Od 10 do 16 hodin.

Zimní stadion Louny:

Bruslíme v říjnu

Od 13 do 14.30 hodin.

Kulturní dům Podbořany:

Pahorkatina Džbán

putovní výstava pro širokou veřejnost. Na závěr od 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka s projekcí. Od 13 do 17 h.

Radnice Podbořany:

Vítání občánků

pozváno je 27 novorozených dětí, vystoupení předškoláků z MŠ Hlubanská. Od 13 a od 13.30 hodin.

Klub(ovna) Luna Louny:

Dny deskových her

deskové hry v Klub(ovně) pro všechny milovníky jednoduchých i složitých stolních her. Hlavní turnaje ve hrách Jungle speed, Tokaidó, AZ-kvíz. Také v neděli. Od 14 h do půlnoci.

Podbořany, louka za koupalištěm:

Dráčkování

odpoledne plné zábavy a pouštění draků, sladkou odměnu dostanou všechny děti. Zve Rodinné centrum Jonáš Podbořany. Od 15 h.

Kulturní dům Vroutek:

32. setkání heligonkářů

festival dobré nálady a hezkých písniček pořádá město a kulturní komise. Od 17 hodin.

Restaurace Kino Kryry:

Fernetic country - Andělská hora

pořádná zábava ve stylu country. Od 19 h.

Neděle 16. října

Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany:

Nedělní mše svatá

Od 9 hodin.

Kryry, Schillerova rozhledna:

Otevřeno

už jen do konce října. V sobotu a neděli vždy od 12 do 16 h.

Vochlická rozhledna, vitrážové muzeum Libyně u Lubence:

otevřeno do 23. října

klíč v kostele v Libyni. Sobota a neděle od 13 do 16 h.

Zimní stadion Louny:

Bruslíme v říjnu

Od 13 do 14.30 hodin.

Kulturní dům Zastávka Louny:

Pravidelné odpoledne s Lounskou třináctkou

Od 14 hodin.