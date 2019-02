Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Novohradská pouť na zámku v Jimlíně | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Pátek 19. května

Kino Svět Louny:

Král Artuš: Legenda o meči 3D

Novinka režiséra Guye Ritchieho osobitě a nadčasově vypráví klasický příběh jako nové akční fantasy. Také v sobotu a neděli. Od 17.30 hodin.

Příšerky pod hladinou

Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Také v sobotu a neděli. Od 15 hodin.

Digitální kino Žatec:

Vetřelec: Covenant

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kultovní sérii Vetřelec. Dobrodružné sci-fi. Také v sobotu a neděli. Od 20 hodin.

Příšerky pod hladinou 3D

animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Od 17.30 hodin.

Kino Podbořany:

Moonlight

Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Drama. Od 19.30 hodin.

Kino Domoušice:

Odvážná Vaiana: Legenda na konci světa

animovaný film od tvůrců Zootropolis a Ledové království. Od 19 hodin.

Podbořany:

Tradiční páteční trhy

Od 7 do 17 hodin.

KČT Louny:

Z nejstarších lázní na Doubravku

Teplice, Zámecké nám., Písečný vrch, Doubravka, Teplice, Zámecké nám. Odjezd Louny město 7:25, Louny střed 7:26, Louny hlavní nádr. 7:37 hodin.

ZUŠ Louny:

Zápis

hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický obory, kolečko předškoláků. Přijímací zkoušky se budou konat v budově ZUŠ Poděbradova 610 u jednotlivých oborových a nástrojových komisí. Od 14 do 18 hodin.

Klubovna Luna Louny:

Bazárek

Od 12 do 18 hodin.

Veltěže, knihovna:

Kroužek šikovných ručiček

každý pátek. Od 18 hodin.

Regionální muzeum Žatec:

Muzejní noc XI

program v muzeu, Křížově vile, galerii Sladovna, noční výstupy na radniční věž, pěší bezplatné výstupy na Pivní maják, muzeum Homolupulů, ZUŠ Žatec – policejní hra. Od 17 do 22 hodin.

Městská knihovna Žatec:

Muzejní noc v knihovně

Podvečer otevřených dveří. Sleva registračního poplatku 50% pro nové čtenáře, totální výprodej vyřazených knih se slevou 90%, tvoření technikou decoupage pro děti i dospělé, vstupné 50 Kč a cena materiálu, drobné zdravé občerstvení. Od 17 do 20 hodin.

Nocování v knihovně

pro registrované čtenáře od 6 do 15 let. Připraven je pestrý program, přijďte se k nám pobavit. Od 17 hodin do soboty 9 hodin.

DDM Postoloprty:

Letem světem: Afrika

akce s přespáním. Od 17 hodin.

Sokolovna Panenský Týnec:

Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým?

Uvádí Koštický divadelní spolek. Komedie o mužích a ženách - hra s laskavým humorem, kde i nevěra je provedena "po česku". Od 18 hodin.

Liběšice u Žatce:

Pátek po 5. neděli velikonoční

mše svatá v 8 a v 17 hodin v Liběšicích, od 16 hodin Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích, v 18 hodin pěší pouť na Líčkov – modlitba u sochy sv. Jana na návsi.

Centrum Loun:

Lounská literatura

čtení tam, kde jste to ještě nezažili. Od 18 hodin.

Čajovna u sv. Mikuláše Louny:

Ivana Rea

koncert Aramejský otčenáš. Od 18 hodin.

Zámek Krásný Dvůr:

Koncert Quattro Vaganti na zámku

Mozart a jeho současníci. Od 19 hodin.

Music club Za Zdí Louny:

Cotton Wing (blues & funk & soul Gdaňsk)

koncert zahájí bluesman Petr „Bubák" Bublák křtem nového CD „Příliš starý na slávu…". Od 20 hodin.

Sobota 20. května

Kino Svět Louny:

Mimi šéf 3D

Premiéra ČR. Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na animovanou komedii, v které se seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. Také v neděli. Od 13 hodin.

Digitální kino Žatec:

Příšerky pod hladinou 3D

Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Také v neděli. Od 15 hodin.

Strážci galaxie vol. 2 3D

Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel. Akční komedie. Od 17.30 hodin.

Kino Peruc:

Assassin´s Creed

akční sci-fi. Od 17.30 hodin.

Rybník Očihov:

Tradiční rybářské závody

zve Český rybářský svaz MO Podbořany. Občerstvení zajištěno. Od 6 do 12 hodin.

Letiště Raná u Loun:

Závody Šohajů

plachtařské závody historických kluzáků "Šohaj" a jim podobných, které byly u nás nejrozšířenější v padesátých letech. Pořádá Aeroklub Raná do 28. května. Od 8 hodin.

Peruc – Milovice:

Kulturní komise při městysu Peruc pořádá jednodenní zájezd do zábavního parku Mirakulum

odjezd od ZŠ Peruc v 8 hodin.

Vroutek:

Staročeské máje

u Kulturního domu od 8.30 hodin.

Májová zábava v Kulturním domě

Od 20 hodin.

Lubenec:

Staročeské máje

zahájení na návsi před bývalým kinem, česká beseda, průvod obcí, od 20 hodin v KD taneční zábava. Od 10 hodin.

Želeč u Žatce:

Svatojánská pouť

výroční setkání rodáků a přátel Želče. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše, poté průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi, od 12 hodin bohatý zábavný program do večerních hodin. Žatečanka a Postoloprtské mažoretky (12 h), Vítkovci (13.30), Děda Stárek (Revival Ivana Mládka, 14 h), Vítkovci, Oranžáda (15.30), Schodiště (17.30), Patex (19.30). Od 11 hodin.

Cítoliby, u hasičské zbrojnice:

Staročeské máje

průvod obcí začíná u zbrojnice, Staročeská beseda pod Májí mezi 16 - 17 hod, následuje sousedské posezení s hudbou – hraje Rakovanka a Parexil. Od 13 hodin.

Obec Očihov, náves:

Kdo si hraje, nezlobí

osadní výbory Blšany, Soběchleby, Malá Černoc, Siřem, Liběšovice a obec Očihov zvou na 3. ročník meziobecního zápolení dospěláků – letos na téma Od chmele k pivu. Prodej nápojů a občerstvení zajistí hasiči Očihov. Večer hudba. Na návsi. Od 14 hodin.

Obec Podbořanský Rohozec:

Turnaj svazku obcí podbořansko v discgolfu

tradiční zábavná soutěž tříčlenných družstev tentokrát v netradičním sportu, vyhlášení výsledků cca v 15.15, poté volná zábava. Od 9 hodin.

Nový Hrad Jimlín:

Novohradská pouť

barokní Schwarzenberská slavnost k 250. výročí od zakoupení panství Schwarzenbergy. Štvanci, Musica Barocca, Equites, Ovce, Rudy Harden, loutkové divadlo, tanečnice, dobové tržiště, soutěže pro děti. Vstupné dobrovolné. Také v neděli. Od 10 do 17 hodin.

Zámek Krásný Dvůr:

Po zámku s chůvou Jana Rudolfa Černína

Dětské kostýmované prohlídky. Od 10 do 16 hodin.

Město Kryry:

Pochod havraní stopou

turistický pochod pořádá město Kryry a Zdravotní klub Kryry. Výšlap na náměstí v 9.30 hodin.

Město Blšany:

Cesta z města

6. ročník výletu na starých kolech. Téma Slunce, seno aneb báby na kolech. V Čárce si připomeneme pobyt Franze Kafky. Start z náměstí v 10 hodin.

ZUŠ Louny:

Zápis

hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický obory, kolečko předškoláků. Od 9.30 do 12.30 hodin.

Archeologický skanzen Březno:

Železná noc

večer s Kelty a dalšími národy doby železné. Ukázky bojů, rituály, živá hudba, vědecký pokus – historicky první experimentální kremace, program pro děti, občerstvení. Od 16 hodin.

Kulturní dům Podbořany:

Stáči a hráči

představení divadla Maškara. Dvě drsné komedie o tom horším v nás. Možná vás svezeme na kolotoči a možná ukážeme temná místa v divadle. Trocha špíny, kapka krve. Snad to přežijeme! Režie Petr Míka. Od 19 hodin.

Městská knihovna Louny:

Koncert kapely Bonus Orchestra

swingové tóny na dvorku knihovny. Letošní dvorky začínají. Od 19 hodin.

Music club Za Zdí Louny:

Z- Band uvádí Písně - Songy – Chansony

Od 20 hodin.

Neděle 21. května

Digitální kino Žatec:

Cuky a Luky film

povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná videobloggerka, která touží po slávě, a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Komedie. Od 17.30 hodin.

Kostel sv. Mikuláše Louny:

6. Neděle velikonoční

mše svatá. V 8:30 hodin.

Děkanství Postoloprty:

6. neděle velikonoční

mše svatá v Postoloprtech v 8.30, ve Břvanech mše svatá v 11.15, v Blažimi mše svatá v 15 hodin.

Farní obvod Liběšíce u Žatce:

6. neděle velikonoční

mše svatá v Liběšicích v 10 hodin, v Domoušicích v 15, v Hřivicích v 17 hodin.

Smolnice, statek čp. 4:

Slavné scény z českých oper

Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením K. Štolové a R. Friedlové představí posluchačům některé slavné scény z oper Prodaná nevěsta, Jakobín a Rusalka. Koncert se koná ve spolupráci s Pěveckým sborem Harmonie pod vedením J. Kurky a Triem Cum amore (K. Štolová, M. Podaná a M. Sochr). Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Od 16 hodin.

Sokolovna Telce:

Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým?

Vystoupení dětí z Telec a okolí, divadelní představení ochotníků z Koštic. Od 17 hodin.