Most, Praha /ROZHOVOR/ - Kdo chtěl vidět úžasnou Laternu magiku, dlouho za ní musel až do Prahy. Už nemusí. Soubor, kombinující živé divadlo a filmové projekce, po dlouhých 30 letech pobaví také v Městském divadle v Mostě. A to 6. dubna na 3. divadelním festivalu Young for Young.

Lahůdka. Unikát. Zábava. Tím vším bude inscenace „Cocktail 012 The Best of", kterou uvede proslulá pražská Laterna magika v sobotu od 19.15 hodin v Městském divadle v Mostě. Vstupné je 490 korun, pro studenty 200 Kč.

„Žánrově pestrá inscenace představí průřez repertoáru Laterny magiky ze současnosti i z minulosti. Uvidíme ty nejoblíbenější scénky," slíbila Ivana Bonaventurová z divadla v Městě. „A také krátkou revue Code 58.08, ochutnávku toho, jak mohou v budoucnu film a digitální technologie s taneční složkou vypadat."

Pro Deník odpovídal Zdeněk Prokeš, šéf Laterny magiky, tedy součásti Nové scény Národního divadla v Praze, který v divadle v Mostě působil.

Vaše divadlo čeká první hraní po čase mimo Prahu. Jak vás mostecké divadlo k hostování přemluvilo? Projeli jste 50 zemí, ale už hrajete jen v Praze. Kdy a kde jste hráli „venku" naposledy?

Tuším, že před 30 lety to byl zájezd do Bratislavy. Tenkrát to ještě bylo složité, museli jsme si vézt filmové projektory. Nyní už to bude snazší, všechny filmové záznamy máme zdigitalizované. A přivezeme představení ne tak scénograficky náročné. I to nám výjezd umožní. Navíc se dnes snažíme hrát víc pro české publikum, zatímco dříve byli lidi navyklí, že je Laterna magika spíš pro cizince. Děláme tedy nyní představení i vyloženě verbální a česky, třeba inscenaci Vidím nevidím. Snažíme se tedy, aby i Češi měli povědomí o tom, co je Laterna magika. I proto přijedeme v sobotu do Mostu.

Přesto: Opravdu bylo mostecké divadlo první, které napadlo pozvat vás?

Ono to také bylo logisticky náročné a pro běžného pořadatele drahé. Takové zájezdy organizovala spíš města, dnes je to záležitost pořadatelů. A to by to vstupné muselo být velmi drahé, aby se to vyplatilo. Ale protože Most mám rád, já jsme tam před lety jako choreograf působil ještě ve starém divadle, tak jsem na to kývl. Ale protože hrajeme zároveň dvě představení na Nové scéně, tak jsme se do toho nějak vešli.

Celý rozhovor čtěte v tištěném pátečním Deníku!