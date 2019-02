Louny /KOMPLETNÍ PROGRAM/ - Město se zabývá i tím, zda pořádání celoměstských slavností příště někomu nesvěřit.

Slavnosti Letní lounské vábení, které ve městě na Ohři proběhnou v polovině srpna, mají kompletní program. Těšit se můžeme na známé kapely, sportovní a kulturní události, závody dračích lodí i několik novinek.

Zatímco pořádající Komise pro Letní lounské vábení při městské radě má plnou hlavu harmonogramu a toho, aby vše proběhlo ke spokojenosti návštěvníků, vedení Loun řeší finance. Sponzorské příspěvky se shánějí stále hůře a na stole je tak znovu myšlenka na přehodnocení celého konceptu.

Rozpočet je asi 1,3 milionu korun

Rozpočet na jeden ročník činí stabilně kolem 1,3 milionu korun. Dříve se velkou část nákladů, zhruba dvě třetiny, dařilo pokrývat právě díky sponzorům. Loni komise disponovala rozpočtem 580 tisíc korun. „Letos to prozatím vypadá hůře. Městskou pokladnu by mohlo Vábení stát kolem 900 tisíc," upozornil Radovan Šabata, starosta města, s tím, že jednání se sponzory ještě neskončila.

Exkluzivity na prodej svých výrobků na slavnostech se například vzdala skupina Heineken. Místo dřívějších 300 tisíc letos podpoří třetinovou sumou.

Něco pro každého

Městské slavnosti každoročně nabízejí hudební vystoupení, kulturní projekty, sportovní turnaje a události, něco pro seniory, něco pro rodiny s dětmi, něco pro turisty… Zkrátka směsici, v které by si měl vybrat každý. „Rád bych viděl třeba přesun sportovních akcí na jiný termín. Vždyť v létě není jen tento jediný víkend. Tím by se jim dostalo větší pozornosti a lidé by naopak nepřicházeli o další program," vysvětluje R. Šabata. Samotné Vábení by směřoval víc ke kultuře.

Také délka programu je diskutabilní. „Podle mého osobního názoru jsou tři dny hodně. Po náročném pátku a sobotě už na nedělní program nejsou síly. Třeba na promítání filmu v letním kině v neděli večer, ač bych se také rád přišel podívat," pokračuje starosta.

Možná se změní organizátor

V Lounech se tak opět hovoří o celém konceptu, jaký by měly slavnosti mít. Budou se hledat cesty, jak je v budoucnu financovat a zda by nebylo jednodušší svěřit pořádání někomu dalšímu. Město by mohlo na akci přispívat třeba formou grantu, jak je tomu už roky například u Podbořanských letních slavností.

Letošní ročník si nicméně v každém případě užijeme, jak jsme zvyklí. Ačkoliv novinky nebudou chybět ani tentokrát. Rocková scéna bude v restauraci Stromovka, nikoliv u Vrchlického divadla. Navíc se vrací na sobotu, jak tomu bylo do minulého ročníku. Program k oslavě řeky Ohře se přesunul na páteční večer místo ohňostroje, ten bude až v sobotu. A to, stejně jako loni, u mostu Veslařů. Na Rynečku vznikne odpočinková zóna pro všechny generace.

Sobota bude hektická

Páteční program se tak kromě zmíněné oslavy řeky „smrskl" na hlavní hudební scénu, kde ovšem vystoupí jako hlavní host Ewa Farna.

Zato sobota bude nabitá od rána do noci. Rocková scéna nabídne Nevýpar Kovatjezd, Už jsme doma, Znouzecnost a Lauru a její tygry. Folk & Country scéna v amfiteátru na výstavišti zase například vystoupení Miroslava Palečka nebo Rangers bandu. Hlavní podium v centru města bude večer patřit formacím Vladivojna La Chia a Monkey Business. V rámci bohatého doprovodného programu pak proběhnou například oblíbené závody dračích lodí, turistické pochody, sportovní turnaje, nebudou chybět divadelní představení, programy pro děti i soutěže pro seniory, lampionový průvod a mnoho dalšího. Aeroklub Raná u Loun se opět připojí atraktivním dnem otevřených dveří.

Také v neděli bude o zábavu postaráno po celý den. Sportovní akce, hudební happening začínajících kapel, pochod na Mělce s vypouštěním luceren či promítání filmu Magical Mystery Tour v amfiteátru jsou jen malou částí slavnostího „menu".

Letní lounské vábení 2015



Pátek 14. srpna 2015

Hlavní hudební scéna – Mírové náměstí

16.30 – Funny orchestra

18.00 – slavnostní zahájení starostou města

18.30 – Paralet

20.00 – Karamel rock

22.30 – Ewa Farna

Oslava řeky Ohře

20.00 – prodej lampionů – pravý břeh řeky u mostu Veslařů

21.00 – začátek programu na řece – Oslava řeky Ohře

Chill-out zóna T-Mobile

17.00 – 23.00 – odpočinková zóna pro všechny generace

Sobota 15. srpna 2015

Hlavní hudební scéna – Mírové náměstí

13.30 – Čtyřlístek - cimbálová muzika

15.00 – Ježkovy stopy

16.45 – Freebirds - kapela z partnerského města Zschopau

18.30 – Last Station

20.00 – Vladivojna La Chia

22.30 – Monkey Business

Folk & Country scéna - amfiteátr na výstavišti

14.00 – Parťáci

15.30 – Makovec

16.30 – Miroslav Paleček

18.00 – Pacifik

19.30 – Průvan

22.00 – Rangers band

Rocková scéna (v areálu Stromovky)

17.00 – Nevýpar Kovatjezd

18.00 – Už jsme doma

19.30 – Znouzecnost

21.00 – Laura a její tygři

Chill-out zóna T-Mobile

13.30 – 23.00 – odpočinková zóna pro všechny generace

Doprovodný program

08.00 – začátek turistického pochodu – Mírové náměstí (okolí Loun)

08.00 – začátek cykloturistiky – Mírové náměstí (Poohří)

09.00 – začátek volejbalového turnaje – Letní cvičiště

09.00 – začátek turnaje v házené – Městská sportovní hala

08.30 – 12.00 – trénink posádek závodu dračích lodí –Veslařský klub Ohře

10.00 – 16.00 – Den otevřených dveří letiště na Rané – Aeroklub Raná u Loun

12.00 – závody dračích lodí – Veslařský klub Ohře

13.00 – 16.00 – Vábíme Vás do divadla – divadelní představení studentských souborů – Vrchlického divadlo

13.00 – Lucerna (OA A SOŠ gen. F. Fajtla Louny)

15.00 – Když básník, tak prokletý (MHD ZUŠ Louny)

14.00 – 17.00 – soutěžní setkání seniorů – náměstí Zschopau

15.00 – 18.00 – Den otevřených dveří loutkového divadla

15.00 – 18.00 – Dětský program v podání divadla Mazec – výstaviště

15.00 – 18.00 – Keramický koutek – výstaviště

15.00 – 18.00 – Střelecký koutek – výstaviště

15.00 a 16.30 – Ukázka karate – výstaviště

20.00 – prodej lampionů – před budovou radnice

21.15 – začátek lampionového průvodu z Mírového náměstí k Baroknímu špitálu

21.45 – slavnostní OHŇOSTROJ za doprovodu hudby u řeky Ohře – u mostu Veslařů

Neděle 16. srpna 2015

16.00 – 21.30 – Hudební happening začí­najících kapel

06.00 – začátek rybářských závodů – pravý břeh řeky Ohře u vodárny

09.00 – pokračování turnaje v házené – Městská sportovní hala

09.00 – začátek programu baseballového klubu – baseballový areál na výstavišti

09.00 – lounská plovárna, projižďky na veslařských lodích

10.00 – Běh Letního lounského vábení - start na Mírovém náměstí

10.30 – začátek basketbalového turnaje smíšených družstev

14.00 – divadelní hra o událostech roku 1813 v podání D.A. Bezevšeho – amfiteátr na výstavišti

16.00 – 21.30 – Hudební happening – amfiteátr na výstavišti

19.30 – start pochodu na Mělce z parkoviště u Lidlu (prodej luceren)

20.30 – zapálení hranice k poctě palých v roce 1813 při obraně naší země, kteří jsou pochováni na měleckém návrší – mělecké návrší u kříže

21–00 – vypouštění nebeských luceren – mělecké návrší u kříže

20.15 – prodej nebeských luceren – Kamenný les – část parku T.G.M.

21.00 – vypuštění nebeských luceren, tamtéž

22.30 – promítání filmu Magical Mystery Tour v amfiteátru na výstavišti

