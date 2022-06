Kiss

O2 ARENA PRAHA, 13. ČERVENCE

KissZdroj: Live Nation

Americká kapela Kiss se rozhodla prodloužit své závěrečné turné, vhodně pojmenované End Of The Road. V rámci něj předvede svou monumentální show i v České republice. Kiss jsou jednou z nejznámějších a nejvlivnějších rockových formací všech dob, která v roce 2014 vstoupila do Rokenrolové síně slávy, vydala čtyřiačtyřicet alb a prodala po celém světě více než sto milionů desek.

Kariéra kapely, jejíž koncerty jsou i dokonalým vizuálním zážitkem, je provázena rekordně navštěvovanými šňůrami po celém světě. Turné End of The Road je věnováno milionům fanouškům Kiss Army. „Vše, co jsme vybudovali, a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří naplňují kluby, arény a stadiony. Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří ne. Rozloučíme se s fanoušky prostřednictvím naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli,“ řekli členové Kiss.