„Chceme návštěvníky pozvat na oslavy 130 let od založení Musejního spolku v Lounech. Připravili jsme v budově a okolí v Pivovarské ulici bohatý program,“ zve ředitel lounského muzea Jiří Matyáš.

V sobotu 14. září začnou u muzea oslavy v 10 hodin. Hrát bude flašinetář, Staročeská hudba, ukáží se také kejklíř, tanečnice či kouzelník. Sehráno bude také několik historických scének, návštěvníci uvidí historický šerm, vojenské tábory, tradiční řemesla. Program bude v muzeu a okolí do 19 hodin.

Přístupná bude během Dnů evropského dědictví v Lounech také řada památek a objektů. Stejně jako do muzea bude i do nich vstup zdarma.

Přístupný bude kostel sv. Mikuláše a jeho věž od 10 do 17 hodin. Své brány otevře také radnice, v 11 a 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka. Podívat se můžete také do Vrchlického divadla, kde bude představena také Sýkorova piazzetta. Komentované prohlídky odstartují v 10 a 14 hodin. Kostel církve Československé husitské bude otevřený od 13 do 16 hodin. Archeoskanzen v Březně u Loun, kostel sv. Petra a Žatecká brána budou návštěvníky vítat od 10 do 16 hodin.