The Silver Spoons tvoří zpěvák Augustine Dunn, baskytarista Jan Janíček, kytarista Jaroslav Janda, bubeník Štěpán Bína a manažer/klávesák Dim.

Kluci se proslavili hlavně díky rádiovému hitu He's Got My Money Now. Písničku nahráli v Los Angeles s producentem Dannym Saberem, který mimo jiné pracoval s hvězdami jako The Rolling Stones, Davidem Bowiem, Madonna, U2 a Black Sabbath. Skoro hned po vydání singlu vyhráli v roce 2019 Objev roku v anketě Žebřík a byli několikrát nominováni v Hudebních cenách Evropy 2.

Jejich nejnovější videoklip k písničce Brain Issues natočili letos přímo na lounském výstavišti v pavilonu A. V klipu se taky objevila i talentovaná mladá herečka Anna Kadeřávková, kterou lidé znají ze seriálu Ulice či z pohádky Kouzelník Žito a mnohých jiných seriálů a filmů.

Zdroj: Youtube

The Silver Spoons - Brain Issues Zdroj: YouTube.com/The Silver Spoons

„Já jsem v Lounech chodil na Základní školu J. A. Komenského a pak na obchodní akademii, takže tam samozřejmě znám spoustu lidí, a hrát tam po tolika letech bude pro mě osobně dost významné,” říká zpěvák Augustine Dunn, Brit narozený ve Francii, který se v devíti letech přistěhoval s rodinou do okolí Loun.

Koncert The Silver Spoons se koná ve vnitrobloku večer 24. července a odehrává se ve spojení se slavnostním otevřením nového prostoru Déjà vu Music baru, který je součástí velké rekonstrukce celého podniku. Klub má teď nově tři bary, venkovní podium, a podzemní taneční parket.

Roli předkapely si na starosti vezmou El Bros z Kladna a na afterparty naváže DJ Jean Luc se svým nabitým setem, který zahrál na mnoha předních českých festivalech jako například Mácháč, Sázavafest nebo Metronome Festival.

Na událost můžete dorazit od 16 hodin. Vstupenky na koncert jsou na místě za 150 korun.

(dua)