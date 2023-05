Přímo v Lounech se mohou hudební fanoušci těšit v létě na dvě větší akce. V sobotu 22. července to bude třetí ročník festivalu Déjà vu fest na Mírovém náměstí, vystoupí Kapitán Demo, Jan Bendig, Olga Lounová nebo Pokáč. „Déjà vu fest naplňuje velkou poptávku lounských obyvatel a návštěvníků po eventových akcích. Festival je určen pro celou rodinu,“ zvou pořadatelé.

Lounské městské slavnosti, tradiční Vábení, se vrací ke své třídenní podobě – 18. ročník proběhne od pátku 11. do neděle 13. srpna. Vystoupí zpěváci Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons. V pátek a sobotu se počítá s programem na Mírovém náměstí, v sobotu se přidá folk&country scéna v amfiteátru na výstavišti a závod dračích lodí na Ohři. V neděli se chystá relaxačně-sportovní odpoledne pro děti na lounském výstavišti, v jeho hlavním pavilonu proběhne taneční odpoledne s Lounskou třináctkou a v amfiteátru je v plánu večerní promítání filmu.

V Žatci se v létě také chystají dvě větší hudební akce. Areál bývalého pivovaru Dreher opět ožije festivalem Navzdory Open Air, v pátek 9. a sobotu 10. června tam vystoupí několik kapel a zpěváků. Například Wohnout nebo Dan Bárta.

Vstupenky se už prodávají také na sobotní program žatecké Dočesné, která proběhne první víkend v září. V areálu letního kina vystoupí Olympic, Trautenberk, Sto zvířat, Tata Bojs nebo písničkář Xindl X. „V předprodeji jsou nyní vstupenky za 590 korun, v den konání akce v letním kině, tedy v sobotu 2. září, budou za 790 korun,“ přiblížil za organizátory slavností ředitel městského divadla Martin Veselý.

Velkým tahákem bude zejména rocková kapela Olympic, která při příležitosti 60. výročí od svého založení je na velké tour napříč Českou republikou. V Žatci tak zazní její velké hity, mezi které patří například Dej mi víc své lásky, Želva, Snad jsem to zavinil já, Slzy tvý mámy, Jasná zpráva nebo Osmý den.

Několik známých českých zpěváků a kapel přivede do regionu projekt Hudba na vinicích. Ve vinařství Johann W v Třebívlicích na pomezí Lounska a Litoměřicka se od května do září plánuje řada koncertů, v červnu vystoupí Jelen, Vašo Patejdl, Čechomor, v polovině července Tomáš Klus a Lucie Bílá, v srpnu Monkey Business a v září Mig 21.

Milovníky skupiny Kryštof potěší jejich vystoupení na zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku. Bude součástí letního turné první sobotu v srpnu, zazní známé písničky v doprovodu cimbálovky. „Vyrážíme do krásného prostředí zámeckých zahrad a nádvoří s původním divadelním programem Jenom Písničky, ale tentokrát pod širým nebem. A přivezeme s sebou skvělou cimbálovku Grajcar. Bude se společně hrát, zpívat, povídat, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli,“ pozvala kapela Kryštof.

Naopak letos po více než dvaceti letech neproběhne jeden z největších letních hudebních festivalů v Česku, Rock for Churchill ve Vroutku na Podbořansku. V roce 2022 se v městečku na jihu Ústeckého kraje konal naposledy. „Důvodů, proč padlo rozhodnutí s pořádáním festivalu skončit, je několik. Podepsal se na tom covid i všeobecné zdražování spojené s růstem nákladů na takovéto akce,“ sdělil hlavní organizátor festivalu Kamil Šír. Pořadatelé festivalu se také obávají, že stále méně lidí bude ochotno utrácet peníze za zbytnou zábavu. „Všeobecný růst cen má velký dopad na kulturu. Náklady rostou, na druhou stranu ceny vstupenek donekonečna zvyšovat nejde,“ řekl Šír. Podle jeho slov uzrál čas v nejlepším přestat.