Okres Louny - Co se děje dnes a o víkendu na filmovém plátně.

Kino Svět Louny:

31. 7., 17.30 Koralína a svět za tajnými dveřmi, animovaný. Animovaný loutkový film podle pohádkové knihy Neila Gaimana přináší fantastické dobrodružství ve starém domě.

31. 7. – 1. 8., 20.00 a 22.00 Předčítač, drama. Příběh lásky, tajemství a soucitu na území poválečného Německa. Když 15ti letý Michael Berg ochoří spálou po cestě ze školy zachrání ho dvakrát starší Hanna. Časem se tito dva nečekaně, ale o to víc vášnivě zapletou až do té doby, než Hanna záhadně zmizí. O osm let později Michael, nyní mladý právník, který sleduje nacistické poválečné procesy, potká svojí lásku znovu za úplně jiných okolností. Hanna je obžalována za hrůzný zločin a odmítá obhajobu.

1. - 16. 8., 17.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Tentokráte se ocitnou v ohromném podzemním světě dinosaurů.

2. 8., 20.00 Předčítač, drama.

Lení kino Žatec:

31. 7., 21.30 Noc v muzeu 2, komed. Bývalý noční hlídač Larry Daley je opět zatažen do fantastického dobrodružství.

1. 8., 21.00 Nenarození, horor. Casey Beldonová (je vysokoškolačka v rozpuku, kterou trápí snad jen dávná vzpomínka na matčinu sebevraždu. Záhy se kolem ní ale začnou dít podivné věci, které nabývají čím dál zlověstnější charakter. Sny se prolínají s realitou, Casey se začne měnit barva očí, zdánlivě bez příčiny umírá kojenec, kterého hlídala… Na konci děsivé spirály, která ji přivede na samou hranici šílenství, Casey pochopí, proč její matka spáchala sebevraždu.

2. 8., 21.00 Na odstřel, krimi. Práce investigativních novinářů je vzrušující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život, někdy postaví psavce před rozhodnutí, které připomíná pověstnou Sofiinu volbu. Režisér Kevin Macdonald se na tuhle nelehkou profesi podíval s využitím veleúspěšného britského seriálu, který přetvořil v chytrý thriller opepřený hvězdným obsazením.

Letní kino Kryry:

31. 7., 21.7., X-Men Origins: Wolverine, akční. První kapitola ságy svádí dohromady Wolverina s dalšími legendami ze světa X-Menů.

Kino Peruc:

1. 8., 17.30 Bolt - pes pro každý případ, anim. Život superpsa Bolta je plný dobrodružství.

1. 8., 19.30 Odpor, váleč. Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. Bratři uniknou jisté smrti a v hlubokých lesích zakládají odbojovou skupinu.