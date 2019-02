Litvínov - Někdejší populární kapela oslaví dvacet let hitu Máma. Na koncert můžete přijít do litvínovské Citadely.

Někdejší velice populární chlapecká skupina Lunetic začne podzimní turné 20 let v litvínovské Citadele. | Foto: archiv Luneticu

Byla to legendární chlapecká skupina, která v 90. letech minulého století vyprodávala sály. Dívky po ní šílely. Teď jsou to pánové v letech, kteří se rozhodli zavzpomínat na dobu své největší slávy. Kapela Lunetic vyjíždí na velkolepé podzimní turné s názvem 20 let. A to v plné sestavě a nejen po Česku. Začíná v litvínovské Citadele v pátek 21. září.

Proč je start v Litvínově, je více než jasné. „Jsme z Litvínova. Tady jsme doma, tady jsme začínali a vyrostli, tak je to takový symbolický start. V Litvínově jsme také měli první koncert,“ řekl Deníku jeden ze zakladatelů skupiny Aleš Lehký s tím, že turné má v názvu 20 let proto, že právě před dvěma desetiletími tehdy ještě málo známé Lunetiky katapultovala na přední místa hitparád písnička Máma.

Lunetic - Mama Zdroj: YouTube.com/LuneticVEVO

Podzimní tour Lunetic 20 let má celkem 24 zastávek, z toho tři na Slovensku. Dvakrát se kapela představí v Praze. Na severu Čech bude skupina vystupovat kromě Litvínova v České Lípě (27. září) a v Teplicích (29. září).

Lehký přiznal, že se trochu báli začínat v podstatě na domovské scéně. „Doma není nikdo prorokem, ale prý je vyprodáno. Takže jsme z toho nadšení,“ usmál se Lehký. „Chceme si to užít,“ dodal další Lunetic Vašek Jelínek.

Dvacet let prý uteklo jako voda. Všichni si proto řekli, že jubileum náležitě oslaví. A v plné sestavě. „Řekli jsme si, že vezmeme zpátky Martina Kociána, který kapelu v roce 2002 opustil. On chtěl, my jsme také chtěli. Lidé uslyší ty největší hity,“ podotkl Aleš Lehký s tím, že Lunetic bude zpívat s živou kapelou a snad i trošku zatančí. A dojde i na salto? „To se ještě neví. Když jsem skočil naposledy, tak jsem skončil mimo pódium,“ připomněl David Škach.

Kapela vznikla v roce 1995, tvořili ji Martin Kocián, Aleš Lehký, David Škach a Vašek Jelínek. Když vymýšleli název, napadlo je anglické lunatic (blázni, šílenci). Aby jej trochu počeštili, změnili to na Lunetic. Začínali jako taneční eurodance skupina na diskotékách a postupem času začali i zpívat, zprvu anglicky. V roce 1998 přišel velký zlom, když si jich všiml producent Stano Šimor. Začali zpívat česky, napsali hit Máma a moderovali televizní hitparádu ESO. V roce 2000 kapela skončila třetí v anketě Český slavík.

Lunetic se rozpadl v roce 2003. Někteří členové se neúspěšně pokoušeli o sólové projekty. Znovu dohromady se dali v roce 2008 a vydali nové album se všemi svými největšími hity a DVD s videoklipy. K této příležitosti uspořádali dva koncerty v Praze a v Liberci. V roce 2011 vydala skupina desku Na vlnách, která je stoprocentně autorská.