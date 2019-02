Vroutek - Poslední srpnový víkend se v areálu Myslivna ve Vroutku u Podbořan koná další ročník oblíbeného festivalu Rock for Churchill.

The Subways, punk rockové trio z Británie, bude jednou z hvězd ve Vroutku. | Foto: archiv pořadatelů

I letos organizátoři slibují nadupaný program. Alespoň podle prvních ohlášených kapel. Po čtyřech letech na festivalu vystoupí anglická indie-rocková partička The Subways.

Dorazí i jamajská reggae hvězda Luciano s novým albem In The Name Of Love. Mezi další taháky patří rovněž The Asteroids Galaxy Tour, Lamb nebo N.O.H.A. A samozřejmě nebudou chybět ani domácí kapely. Fanoušci se mohou těšit například na Fast Food Orchestra a Wohnout. Ze Slovenska přijedou také Polemic s Dr. Ring Ding.

Festival se koná od pátku 24. do soboty 25. srpna.

