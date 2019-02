Jimlín - Program pro veřejnost začíná v 17 hodin a trvá až do 22.00.

Strašidla a upíři na Červeném Hrádku na Chomutovsku. Dnes budou „pracovat“ zase na Novém Hradě v Jimlíně. | Foto: Deník/Jan Vraný

Upíři, vlkodlaci, alchymisté a další hororové a středověké postavy mohou dnes, v sobotu 21. září, vidět návštěvníci na Novém Hradě v Jimlíně.

I když se venku citelně ochladilo a přišly studené a tmavé podzimní dny, sezona na zámku ještě zdaleka nekončí. Dnes večer tam proběhne druhý ročník Strašení na Novém Hradě, které už loni sklidilo velký úspěch. Letošní téma je věnováno upírům a vlkodlakům. Program strašidelného setkání začíná v 17 hodin a skončí pozdě večer ve 22.00. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné stánky, historický šerm, upíry a vlkodlaky v prostorách zámku, alchymistickou dílnu a ohňovou show. Na své si přijdou také děti při tajemných hrách a soutěžích. Zajímavá sobota bude završena výpravným večerním upírským příběhem Půlnoční lovec o hraběti Draculovi a legendárním lovci upírů van Helsingovi.

Vstupné na program bude činit 50 korun pro dospělé a 30 korun pro děti.

Na prohlídky letos už přišlo o pět tisíc lidí víc než loni

Letošní sezona zámku se zatím skvěle daří, návštěvníků přišlo už výrazně víc než v loňském roce. „Loni od dubna do konce srpna si interiéry zámku při turistické prohlídce prošlo 3 874 platících návštěvníků. Letos za stejnou dobu, tedy od jara do konce srpna, k nám zavítalo na placenou prohlídku 8 613 lidí," uvedl na dotaz Deníku Vít Pávek ze správy Nového Hradu. Do těchto čísel podle něj navíc nejsou započítáni návštěvníci, kteří prošli areálem při různých tématických kulturních akcích. Čísla uvádějí jen návštěvníky na klasických turistických prohlídkách interiéru s průvodci.

Počet návštěvníků zámku se přitom ještě dál bude zvyšovat, protože sezona prohlídek trvá až do konce října. Zámek je otevřen každý den od úterý do neděle, jediným zavíracím dnem je pondělí. V září je Nový Hrad otevřen od 10 do 17 hodin a v říjnu od 10 do 16 hodin. (Poslední prohlídky s průvodci začínají v září v 16.30 a v říjnu v 15 h.)

V létě vzbudila velký zájem návštěvníků výstava kostýmů ze seriálu Arabela, kterou zhlédly tři tisíce lidí. Oblíbené byly i divadelní a hudební akce pořádané v rámci prázdninového bloku Zámecké kulturní léto. Na zámku se na pár dní zastavil i známý Kinematograf bratří Čadíků a jeho promítané české filmy přilákaly stovky zájemců. „Jsme rádi, že návštěvníci byli spokojeni. Měli jsme mnoho pozitivních ohlasů a to je pro nás velkou odměnou. Je to zásluha i všech zaměstnanců, kteří na Novém Hradě vytvořili skvělou příjemnou atmosféru," uvedl Josef Kabát, ředitel zámku.

Úplně definitivně letošní sezona na zámku skončí 7. prosince, kdy tam proběhnou tradiční adventní trhy.