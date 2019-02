Louny - Velice zajímavý program připravilo lounské Oblastní muzeum. Akce s názvem Masopustní veselí a swap v podstatě navazovala na výstavu Vánoce našich prababiček.

Ostatně masopust pomalu navazuje na vánoční svátky. A právě na tento nadcházející svátek si děti mohly v muzeu vyrobit různé masky a dekorace. Součástí bylo takzvané swapování, což je něco jako výměna. Dalo by se říci, že šlo o bleší trh, ale tento byl zvláštní tím, že si návštěvníci mohli odnést cokoliv a zadarmo. Na oplátku mohli přinést to, co už nepotřebují, ale jiným to udělá ještě radost.

Ladislav Bába