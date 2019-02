LOUNSKO - Tip na výlet pro milovníky přírody a především impozantních starých stromů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Lundák

Obec Stroupeč leží asi 28 kilometrů severozápadně od Loun směrem na Žatec, odkud se sem dá dojít i pěšky (asi 5 kilometrů příjemné procházky). A právě zde, na samotě zvané Stroupeček, která leží asi 0,6 kilometru za Stroupčí v hlubokém údolí na levém břehu řeky Ohře, se nachází zajímavá chráněná lokalita s památnými stromy „U zámečku“.

Ještě v polovině 90. let byl zámek v dobrém stavu, počátkem 21. století se však začal rozpadat a místní obyvatelé pomalu odváželi vše, co se dalo. Jeho definitivní konec přišel ke konci roku 2003, kdy hlavní budovu zámku zachvátil požár, který ji celou zničil, zbyly jen obvodové zdi a několik vnitřních příček. Poté několik let ještě chátrala a bořila se, až byla v létě 2006 zbořena.

Nyní se zde nachází jen polorozpadlá vedlejší budova zámku a za ní velká sklepní místnost. Severněji od zbytku zámku je možné nalézt další zbytky (většinou základy) různých dříve zbořených budov. V bývalé zahradě v nadmořské výšce 217 metrů se však dochovala skupina památných stromů (11 dubů a 1 jilm), z nichž nejstarší dub s obvodem 930 cm je starý téměř 500 let.