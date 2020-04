Petr Kotvald chystá na konec října do Fóra Karlín hudební i taneční show

Šedesát? Cože, šedesát? To je síla! Petr Kotvald, téměř čtyři desítky let populární zpěvák, který má na svém kontě interpretaci celé řady hitů, měl minulé léto kulaté narozeniny. Že před nulou byla šestka, by hádal málokdo. A stále je ve formě, o čemž svědčí poslední album i série povedených koncertů, které má rodák ze Žatce za sebou. V říjnu ho čeká další; do sálu Fóra Karlín se svou formací Trik připravil velký koncert Best of… 2020.

Petr Kotvald | Foto: archiv Petr Kotvalda

Datum 31. října mají Petrovi fanoušci zaškrtnuté v kalendářích červeně. I on sám konec října netrpělivě vyhlíží. „Doufám, že si konečně beze strachu a obav budeme užívat společnost. Tančit, zpívat a hlavně si užívat vzájemnosti a radosti z možnosti se konečně sejít. Fanoušci se určitě můžou těšit na nějaké to překvapení. Už jen to, že se koncert koná v tak výlučném prostoru, skýtá spoustu možností pro techniku, zvuk i video složky,“ říká Kotvald, který se už v 80. letech přestěhoval z Žatce do Prahy, k připravované hudební, taneční a světelné show. Posledním velkým koncertem byl v prosinci ten vánoční, který byl již tradičně situován do pražského Kostela sv. Šimona a Judy. V hlavním městě se odehrávala také narozeninová show v Kongresovém centru, kde se slavila nejen šedesátka, ale především jubilea Kotvaldových významných písní. Zazněly rovněž skladby z nového, v pořadí už devatenáctého alba LX. Mimochodem - vydání nové desky provázelo natočení dvou videoklipů (Šedesát, Dvanáctá); nyní vždy dobře naladěný zpěvák točí s režisérem Milanem Balekem další klip, tentokrát k písni Brejle.

PODÍVEJTE SE: Motorkáře Kotvalda v novém klipu svádí tanečnice flamenca Přečíst článek › Á propos brýle. Ty jsou zpěvákovým módním doplňkem. Právě móda a styl oblékání je to, co ke Kotvaldovi neodmyslitelně patří. Na svůj věk rozhodně nevypadá, což je prý zčásti záležitostí genů. „Mám prostě zatím štěstí, že jsou geny a zdraví na mojí straně. Snažím se cítit dobře a šťastný a vědomě si neubližovat,“ usmívá se muž, který na profesionální dráhu zpěváka vstoupil v roce 1980. Tehdy si ho společně se Stanislavem Hložkem vybrala Hana Zagorová. Nejprve oba dělali tehdy nesmírně populární zpěvačce "křoví", poté ale rozjeli svůj program, protože Zagorové parťák Petr Rezek se rozhodl z kapely odejít. Na orbit slávy je katapultovala Vágnerova a Žákova píseň Holky z naší školky, které se prodal rekordní počet. Na jaře 1986 Kotvald, jehož s Hložkem zdobilo několik hitů, učinil zásadní rozhodnutí - osamostatním se! Vyplatilo se, hity neubývaly, spíše naopak. Jen považte - Je v tahu, Gejzír, Kdekdo je dál, Satelit, Milujem se čím dál víc, Už po nás, lásko má jdou, Smlouvej, Dej nám sex, Mumuland, Marilyn, Rosalyn. Písní, které se hrály v rádiích od rána do večera, je mnohem více. Za popové trvalky vděčí Kotvald svým dvorním interpretům - skladateli Jindřichu Parmovi a textaři Pavlu Cmíralovi. V poslední době za ním stojí "nový" Trik, formace, která je částí skupiny Artmosféra bratři Blažků. Na konci října ale nepůjde jen o zpěv, jak již byo naznačeno. Při vystoupeních Petra Kotvalda je totiž na co se dívat. Právě choreografie je totiž to, co dělá Kotvalda Kotvaldem. I lehce po šedesátce. Vstupenky jsou v předprodejích sítě Ticketportal.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu