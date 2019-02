Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Turné k CD Vzduchoprázdniny (2012) začne v úterý 17. září v Ústí. Pak je na severu až 12. prosince v Liberci.

Písničkář Karel Plíhal. | Foto: Zdeněk Polách

Na 33 koncertů čeká originálního „holomóckého" písničkáře Karla Plíhala od září do prosince. Startuje už v úterý 17. září v Národním domě v Ústí.

Miluji netradiční Plíhalův humor i poetiku jeho písní. Umím (potleskem) ocenit jeho geniální hru na kytaru, ty akordy, které hladí i provokují jeho méně zručné kolegy: „Ach, umět tak hrát jako on!"

A konečně, rád si s ním povídám. Třeba o jeho výborné desce „Vzduchoprázdniny" (2012). Jak on se i na ní umí pomazlit s češtinou. A ty fórky nejen o zvířátkách…

Motýl že je povaleč?

V jedné z písní alba „Vzduchoprázdniny" zpíváte „Kavárnou neslyšně krouží motýl povaleč." Proč, co to je zač, ten motýl?

V kavárně se pro mě alespoň na chvíli zastaví čas. Člověk má čas si přemýšlet a hrát si, pozoruje lidi, sní. Ten šum je příjemnej… Mezi cizími lidmi dokáže člověk víc vypnout realitu, psát si.

Obal „Vzduchoprázdnin" je vzdušný, přírodní. A dole vzadu na louce Karel Plíhal, nahoře jen oblaka… Kdo to tak vymyslel?

Obal jsem si vymyslel sám. Je to zase jen pocit… Jezdím každý rok do Beskyd, tak jsem tam chodil týden po kopcích… A protože fotím rád, nafotil jsem si tam malou travnatou zeměkouli. Fotku jsem měl doma asi pět let a když jsme přemýšleli o obalu, já si na ni vzpomněl. Nějakým způsobem mi to tak vyhovovalo.

Uvnitř bookletu je ale tma, jakoby špatné počasí…

Ale ne, to je ta samá fotka. Jen snímek z denní stránky obalu se mění v mlhovinu a hvězdy, v různá souhvězdí.

A vaše foto vzadu, písničkář ve výskoku, to je fotomontáž?

To jsme jen tak blbli s fotografem a já opravdu vyskočil. Pak jsem se z toho ale týden léčil, je to tvrdě vydřenej fyzickej obal. (smích)

Proč má nová deska jméno „Vzduchoprázdniny"? Název jste ohlásil dávno, už tehdy ta písnička existovala?

Ne, tehdy jsem ji ještě neměl. (smích) Ale jak si pořád píšu různé poznámky, tak se mi to slovo líbilo. To není myšlené jako prázdniny ve vzduchu, třeba v balóně, to ani omylem. Spíš jsem měl dlouhou pauzu a přišlo mi to jako takový vzduchoprázdno, bez koncertů…

Jak s tím souvisí úvodní song alba, písnička stejného jména? To je opět o pocitu?

Určitě, to jsou jen moje pocity. Moje obrázky, jak já vidím sám pro sebe věci kolem, nebo možná i v sobě…

Básně a říkanky

Na webu www.karelplihal.cz stojí: „Všechny říkanky, kterýma se to tu jen hemžilo, jsem poslal na zasloužený odpočinek na stránky knížky JAKO COOL V PLOTĚ (je skvělá, doporučuji! Karel ji i na koncertech prodává pozn. autora). Jsou zde v milé společnosti obrázků pana Miroslava Bartáka. Až budou nové, tak je sem zase postupně vpustím." Přibudou tedy další?

Nebyl čas, v tom nic záměrného není. Musíme ty stránky trošku oživit. Ani já tam nechodím, sám jsem doma internet v podstatě zrušil. Sbírám jen poštu na i-phone…

Učím se spíš číst, dělat si vlastní názor o věcech. Internet tedy není pro mě, ale nechci být staromilec, neodsuzuju ho. To určitě ne.

Nových básniček vám přibývá, na koncertech je sypete z rukávu. Není čas na novou knížku?

Já je mám různě v poznámkách, v mobilu, v počítači doma a jednou za čas si udělám takovou inventuru doma a proberu je. Až budu mít pocit, že už jich je dost a vyzní dobře i na koncertě, nejen na papíře (co si budeme povídat, výrazová stránka těch básniček je důležitá), dám je zase panu Bartákovi, ať si z toho vybere, co ho bude bavit, aby k nim zase něco nakreslil…

Takže i na ně dojde, ale žádné mantinely nemám, není důvod. Nikam nespěchám…

To vidíme i na tom, že vám nová deska vyšla až po šesti letech…

Asi mě nic nenapadlo, to je velice jednoduchý. To není žádná sportovní disciplína, psát písničky se musí láskyplně, pořádně. Nemám z toho komplex, kolik to trvá let, to ani omylem.

Videoklipy v hlavě

Křest „Vzduchoprázdnin" nebyl, klasické koncerty jsou pro vás citově víc důležité. Ale co videoklip, bude nějaký?

Nebude, nemám žádné kontakty a mě to míjí. Budu ale rád a potěšen, když si někdo z těch písniček v hlavě udělá vlastní klip. (smích)

Byl někdo či něco, na co jste kvůli natočení nové desky čekal?

To ne, já jsem spíš chtěl, aby byla ještě později. Měl jsem skoro hotové další čtyři písničky, tak jsem je ještě chtěl dokončit a na desku je přidat. Ale pak jsem zjistil, že tematicky už jsou zase někde jinde, že už přemýšlím o další desce. To abych si udělal problém na další čtyři roky nebo kolik.

Už se tam nehodily, tak jsem si řekl, že je zřejmě čas je se ctí je zakonzervovat. Tak jsem dlouho řešil, jak Vzduchoprázdniny udělat. Jestli jako živý koncert nebo studiovku, jestli sám nebo s doprovody. Ale lidi mají moje koncerty spojené s básničkami a ty jsem tam nechtěl.

Nakonec tam ale stejně jsou…

To jo, ale jen dvě. Ale ty nepovažuju za prvoplánové, byť jsou na rozveselení. Mám je rád jako součásti textů písní.

Jinak ta deska je jen jedna kytara a zpěv, tam žádné play-backy nejsou. A to je vůči divákům férové, že ty písničky uslyší ve stejném provedení živě, jak je hraju na desce. Ale samozřejmě s víc chybama, to je jasný (smích).

Pozn.: Lístky na úterý 17. září od 19.00 na Plíhala do Národního domu v Ústí ještě jsou. Volejte 475 221 025. Ale nevhodné pro děti do 12 let!