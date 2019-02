Peruc - Vystoupí 11 kapel, mezi nimi Xindl-X. Provázet bude blondýna Iva Pazderková.

PlutoFest v Peruci | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Občanské družení Plutofest zve všechny příznivce dobré bigbeatové, rockové, punkové a SKA hudby v sobotu 19. července na 10. ročník peruckého letního festivalu Plutofest. Koná se od 13 hodin na místním fotbalovém hřišti pod záštitou Městyse Peruc.

Na festivalu se představí celkem jedenáct kapel. Hlavním tahákem letošního ročníku je český písničkář známý pod přezdívkou Xindl-X. Další hudební peckou budou Rybičky 48 a zpívající plzeňský právník Petr Pečený alias Doktor P.P., nebudou chybět ani příbramští eečka (E!E). Návštěvníci se rovněž zaposlouchají do skvělých rytmických skladeb kapel Covers for Lovers, Hlahol, Nežfaleš, Dilema in cinema, Kapišto, Třítí meta a místní Alterego.

Festivalem bude provázet „hloupá blondýna" herečka Iva Pazderková.

Martin Štorek