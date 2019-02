Teplice /KOMPLETNÍ PROGRAM/ - Při letošních lázeňských oslavách, které budou poslední víkend v květnu, se můžete těšit na skupinu Buty, Václava Neckáře, Support Lesbiens, Lenku Dusilovou, Sabinu Křovákovou a nebo také Dana Bártu se skupinou Alice. To je jen zlomek z programu, který pořadatelé připravili.

Při slavnostním zahájení lázeňské sezony, letos s pořadovým číslem 862, se totiž neplatí za kapely, respektive návštěvníci neplatí. Honoráře, které nejsou zrovna malé, uhradí pořadatel. A to z několika zdrojů. Rozpočet čítá na čtyři miliony korun. Skládá se z několika složek, necelým milionem přispívá město Teplice, zbytek dávají sponzoři, provozovatelé atrakcí a stánkaři za pronájem.

Během dvou dnů se můžeme těšit na padesátku vystoupení, na šesti samostatných místech: Scéna na Ptačích schodech, Scéna za Domem kultury, Scéna na zámku, Mušle v šanovském parku a Scéna na náměstí Svobody. Poslední jmenovaná je také označována jako regionální, kde své zastoupení mají místní skupiny a interpreti. K vrcholům na této scéně bude v sobotu patřit před ohňostrojem koncert Sabiny Křovákové, která je regionální nadějnou zpěvačkou. Vítězka jedné z řad Superstar vydává nové album Sirkama a v poslední době se objevuje nejen na podiích, ale můžeme ji vidět i v hudebních televizích.

Když už jsme zmínili ohňostroj, tak i letos bude v nezměněném a mezi návštěvníky slavností už zakořeněném čase, v sobotu ve 22:22 hodin.

Z programu, který je pro letošní rok na víkend 28. a 29. května připraven, vybíráme další jména: pro starší tu bude Josef Zíma, pro milovníky tvrdší muziky zmiňme třeba Láďu Křížka, který je zpátky v Citronu a přijede do Teplic s Tanjou. Na své si přijdou příznivci Motorbandu, který zahraje na počest 30 let vzniku kapely a vystoupí s hostem Kamilem Střihavkou. Přijede Trabant a někteří si budou moci říci, že Už jsme doma. Právě tato kapela se po třiceti letech vrací na místo svého vzniku. Pro příznivce folku bude vystoupení Žalmana. Do Teplic zavítá také Robert Křesťan.

Vše o letošní Lázeňské najdete na facebookovém profilu události.

PROGRAM

862. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY V TEPLICÍCH

28. - 29. 5. 2016

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

Sobota 28. 5.

13.00 BAROCK Barokní a rockové hity

Úžasné propojení rockové muziky se světem barokních velikánů, drsného zvuku elektrické kytary a libozvukem smyčců ve skladbách barokních mistrů v čele s Antoniem Vivaldim a Johannem Sebastianem Bachem a rockových legend, jako jsou například QUEEN, či AC/DC.

http://globart.cz/cs/projekty/aktualni-projekty/barock-barokni-a-rockove-hity

14.30 BLACK TIGER

Olomoucko-bruntálská kapela hrající melodický hardrock má za sebou řadu úspěšných koncertů jak v ČR, tak v cizině, kde vystupovala jako předkapela řady zahraničních interpretů hrajících melodický rock, např. PRETTY MAIDS, HOUSE OF LORDS, MICHAEL SCHENKER GROUP …

http://www.blacktigerband.com

16.00 WOLFARIAN

Lehce středověké melodie kapely z Brna jsou poskládány, mimo jiné z medového zvuku houslí a tónů fléten. Texty jsou pojetím historie, vikingů, pohanských božstev a bitev. Symphonic-folk metalovou bandu vedou dva kontrastní hlasy, hrubý mužský growl a něžný ženský zpěv.

http://bandzone.cz/wolfarian

17.30 WISHMASTERS

Česká symphonic-metalová kapela vzniklá původně jako NIGHTWISH tribute band v r. 2007, se po období názorového formování, začala věnovat autorské tvorbě a v r. 2014 vydala své debutové album BEATRICE, jež sklidilo velmi pozitivní recenze. /např. časopis Spark mu udělil 5,5 bodů ze 6/.

http://www.wishmasters.cz

19.00 CITRON s LÁĎOU KŘÍŽKEM a TANJOU

Nejzásadnější informace a největší senzace loňského rockového dění v Česku - legendární LÁĎA KŘÍŽEK je zpět v CITRONU a s ním zpěvačka TANJA a nové EP REBELIE REBELŮ! Ocelové srdce CITRONU opět tluče!

www.citron-group.cz

21.15 BUTY

Návrat známé skupiny v čele s RADKEM PASTRŇÁKEM, v jejíž hudbě se mísí množství hudebních stylů - rocku, folkloru, různých etnik, country, jazzu a reggae, s nápaditými a vtipnými texty – zkrátka world-music.

http://www.buty.cz

Neděle 29. 5.

13.00 KRAUSBERRY

Blues-rocková skupina založená zpěvákem MARTINEM KRAUSEM v roce 1984 poté, co opustil skupinu Bluesberry. V roce 1991 se členové Krausberry rozešli, ale po pěti letech se skupina znovu zformovala a vydala své nejúspěšnější album.

http://www.krausberry.cz/

14.30 FLERET

Fleret se ZDEŇKEM „HRACHEM", HRACHOVÝM, jednoznačně patří mezi legendy naší hudební scény. Bardi českého folk-rocku svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem baví fanoušky moravskými písněmi v rockovém hávu. Patnáct alb a 180 písniček, z nichž nejedna již zlidověla!

http://www.fleretmusic.cz

16.00 MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE

Česká kapela TERRAPIE se slovenským frontmanem MIREM ŠMAJDOU, slibuje svěží vítr, rozmanitost, tvrdost, silné melodie i texty a hlavně velkou porci pozitivní energie! www.mirosmajda.com

17.30 MOTORBAND s KAMILEM STŘIHAVKOU j. h.

Koncert na počest 30 let vzniku kapely, která prošla různými změnami, ale stále se zakládajícím Liborem Matejčíkem, nyní i s talentovaným zpěvákem Luďkem Struhařem (ex-Vindex) a Kamilem Střihavkou, jako hostem. Nový promo maxisingl a očekávané albu na podzim 2016!

http://www.motorband.cz

20.00 DAN BÁRTA se skupinou ALICE

Jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let ALICE se vydává v roce 2016 na turné v původní sestavě s Danem Bártou. Neopakovatelný vzpomínkový koncert je oslavou 25. výročí vzniku skupiny.

https://www.facebook.com/alicedvacetpet

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

Sobota 28. 5.

13.30 LUCIE REVIVAL

Skupina vznikla na jaře 2005 a byla ve své době prvním a jediným revivalem nejslavnější české polistopadové kapely, LUCIE.

http://www.lucierevival.cz

15.00 TONYA GRAVES

Sólový projekt Tonyi Graves, americké zpěvačky, žijící v České republice, známé svým nezaměnitelným hlasem a také tím, že je jednou z frontmanů kapely MONKEY BUSINESS.

https://www.facebook.com/tonyagravesfanpage

16.30 METALLICA REVIVAL CZ

Revival americké heavy-metalové skupiny, kladoucí důraz na kvalitu zpěvu i zvuk kytar, v trochu nezvyklé, pětičlenné sestavě.

http://www.revival-metallica.freepage.cz

18.00 TRABAND

A další skupina hrající world music. Vysloužila si mnoho přívlastků jako např. "lehká rocková", "country - punk" nebo třeba "dvoutaktní rock".

http://bandzone.cz/kapelatraband

19.30 SUPPORT LESBIENS

Česká pop-rocková skupina a jedna z našich nejúspěšnějších kapel svoji hudební dráhu započala již v roce 1992.

http://www.supportlesbiens.cz

21.15 VÁCLAV NECKÁŘ SE SKUPINOU BACILY „ MEZI SVÝMI"

Oblíbený český popový zpěvák a filmový herec Václav Neckář, který je s Teplicemi úzce spjat, a kterého není třeba více představovat, vystoupí s kapelou svého bratra, Jana Neckáře.

http://www.vaclavneckar.cz/

Neděle 29. 5.

13.30 MICHAL TUČNÝ REVIVAL Plzeň

Skupina vychází z tvorby pěveckého fenoména 20. století nejen české, ale i evropské country music, báječného Michala Tučného.

http://www.michaltucnyrevivalplzen.cz

15.00 KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS

Pěvecká hvězda 60. let, Karel Kahovec, známý interpretacemi písní Petra Nováka.

http://www.karelkahovec.cz/

16.30 ŽALMAN & SPOL.

Folková kapela založena legendou českého folku, Pavlem Žalmanem Lohonkou.

http://www.zalman.cz

18.00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

Bluegrassová skupina, kterou založili ji v roce 1991 textař, zpěvák a kytarista Robert Křesťan a banjista Luboš Malina.

http://www.druhatrava.cz

19.30 PETR BENDE & BAND

Finalista soutěže Česko hledá SuperStar se svým pětičlenným týmem muzikantů.

http://www.petrbende.cz/cze

SCÉNA NA ZÁMKU

Sobota 28. 5.

13.00 JEŽKOVY STOPY

Mladý a energický swingový orchestr, zabývající se předválečnou a válečnou českou swingovou hudbou.

http://jezkovystopy.cz

15.00 UŽ JSME DOMA

Nejpopulárnější kapela druhé generace českého alternativního rocku slaví v Teplicích, kde vznikla, třicet let od svého založení.

www.uzjsmedoma.cz



17.00 DÁŠA VOKATÁ & OLDŘICH KAISER

Zhudebněné básně a písně Dáši Vokaté a Martina Jirouse. Legendární undergroundová písničkářka našla uměleckou inspiraci v populárním herci a jako kdysi s básníkem Magorem, dnes s OLDŘICHEM Kaiserem vytváří stejně nerozlučnou dvojici.

www.dasavokata.webnode.cz

19.00 NAVOSTRO

Česko-skotsko-americká kapela, která ve své tvorbě čerpá inspiraci především v keltské hudbě a to především skotské, irské, americké a v neposlední řadě i české. Skotská rocková skupina ze Štětí hraje zásadně v kiltech opravdu „navostro vostrou", melodickou rockovou hudbu, inspirovanou tradičními keltskými vlivy.

www.navostro.cz

21.00 LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA

Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl v jednom ze svých projektů, v němž se úspěšně stírají hranice mezi rockem, popem a jazzem.

http://www.baromantika.cz

Neděle 29. 5.

13:00 BIG BAND JULIUSE BAROŠE

Julius Baroš je českým jazzovým trumpetistou, spolupracujícím s Pražským big bandem, Big bandem ND, ČTV a dalšími. Jazzové a swingové standardy, taneční a populární hudba - nápaditá melodická hra Juliuse Baroše snese srovnání s takovými velikány moderního jazzu, jako byli trumpetisté Freddy Hubbard, Clifford Brown i Miles Davis.

https://goout.cz/cs/muzikanti/julius-baros/hgf

15:00 POLETÍME?

Originál banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Žádné zvuky nástrojů co neexistují, žádné texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy nestanou.

www.poletime.info

17:00 KVĚTY

Alternative – experimental. Pod vedením Martina E. Kyšperského, všestranného muzikanta, skladatele, textaře a zpěváka, na jehož výslovnost a způsob projevu je i po letech nutné si s každým poslechem zvykat, patří brněnské Květy v současnosti k nejpopulárnějším českým kapelám.

www.kapelakvety.cz

19:00 SVATOPLUK & SVÁŤA KARÁSEK

Písně evangelického duchovního SVATOPLUKA KARÁSKA v rockovém hávu. Písně známé v akustickém podání, zahraje kapela Svatopluk. Elektrická kytara, baskytara a bicí potvrzují, že Karáskovy spirituály jsou vlastně pořádný bigbít.

http://www.guerilla.cz/?s=cd&ss=about&id=128

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Sobota 28. 5.

9:30 B. B. FLINK

Ústecká skupina muzikantů, kteří hrají pro radost písničky svého bigbeatového mládí.

https://www.facebook.com/bbflink

11:30 NORMAL + MELODICA

Netradiční vystoupení teplické rockové kapely a dětského rockového sboru s Bíliny.

www.normal5.webnode.cz

13:15 MONOKL

Ústecká country a bluegrassová kapela vystoupí se svým autorským koncertním programem. Kapela je známá i z úspěšných letních koncertů v Šanovské mušli.

https://www.facebook.com/monoklband/

14:45 CARPATIA CASTLE

Mostecká kapela hrající gothic rock zaujme nejen dobrou hudbou, ale zajisté i svými nápaditými kostýmy.

www.carpatiacastle.cz

16:15 BÁRY

Ženský trojhlasý vokál doprovázený akustickými nástroji - to je děčínská, výhradně dívčí kapela, hrající převážně country - bluegrass.

www.kapelabary.cz

17:45 RAIN

Pětičlenná kapela hrající melodický rock crossover.

www.bandzone.cz/rain

19:30 RADEK MOLNÁR a JOSEF DANČ BAND

Mladý zpěvák známý ze Superstar ve spojení se skvělou teplickou kapelou.

www.bandzone.cz/radekmolnar



21:00 SABINA KŘOVÁKOVÁ s kapelou

Nadějná mladá zpěvačka - vítězka Superstar 2013. Vydává nové album Sirkama a v poslední době se objevuje nejen na koncertech, ale můžeme ji vidět i v hudebních televizích.

www.sabinakrovakova.cz

Neděle 29. 5.

11:30 ZERO ZERO

Punk rocková kapela vznikla v roce 2000. Po několikaletém koncertování došel dech a nastala tříletá pauza. Od podzimu 2011 již opět koncertují v plné síle.

www.bandzone.cz/zerozero

13:00 OVEČKY A OSTATNÍ

Pseudo antipopová formace z Mostu hrající pod taktovkou mistra - pana Paneše.

www.bandzone.cz/oveckyaostatni

14:30 SORRY HOLKA

Tříčlenná indie rocková kapela z Teplic. Jejich tvorba je ovlivněná především Pixies, Dinosaur jr., Sonic youth a Nirvanou. Jejich muzika obsahuje kořeny grunge, indie, garage, shoegaze a punk. Kapela aktivně koncertuje od června 2015 a hraje pouze vlastní tvorbu s českými texty.

www.bandzone.cz/sorryholka?at=info

16:00 WAN MEN SONK

Litvínovská rocková kapela, která spolu hraje už 11 let. Kapela kombinuje rockové rifty s pinky rytmikou a občasnými improvizemi.

www.wanmen.com

17:30 MARTIN KETNER and TROUBLE HEROES

Skvělý bluesrockový muzikant, kterého dobře znají i v zahraničí, se teplickému obecenstvu představí se svojí kapelou.

www.martinketner.com

19:00 RECYCLER ZZ TOP

Notoricky známé písničky ještě známější dvojice v revivalovém podání.

www.bandzone.cz/zztoprecycler72376

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

Sobota 28. 5.

14:00 BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

Orchestr ZUŠ Teplice vznikl v září 2008. Zaměřuje se především na interpretaci populární, muzikálové, filmové, jazzové i swingové hudby. Pod vedením LUKÁŠE ČAJKY se vypracoval v kvalitní těleso, které vystupuje nejen v regionu, ale přiváží řadu ocenění z mnoha soutěžních festivalů.

http://www.konzervatorteplice.cz/skolni_bigband

15:30 DALLAMVILÁG – CSALLÓKÖZ

maďarská hudební skupina

17:00 PŘÍVORANKA

Malá dechovka, která kromě klasického dechovkového repertoáru zařazuje skladby 60tých - 80tých let.

http://www.privory.cz/index.php/privoranka

18:30 LOUNSKÁ 13

Malý dechový orchestr, který má za sebou plodnou spolupráci s československým rozhlasem a se zpěváky jako je J. Zíma, Z. Kohoutová a další.

http://www.lounska13.cz

20:00 JOSEF ZÍMA A ORCHESTR JIŘÍHO SLÁDKA

Josef Zíma, legendární zpěvák české dechovky, je dodnes aktivním muzikantem, který stále příležitostně koncertuje.

https://www.youtube.com/watch?v=B2DPWA5ORmY&list=PLYDSJ0yT1n6uCu_142VPYVtc4G7q6JKKS

Neděle 29. 5.

11:00 ZUŠ ŽATEC

http://zuszatec.cz/

12:30 GAUDEAMUS – ZUŠ TEPLICE

Orchestr ZUŠ Teplice, se pod vedením Bc. MARTINA ŘÍHOVSKÉHO zaměřuje především na interpretaci populární, muzikálové, filmové, jazzové i swingové hudby. Mladí muzikanti seznamují sebe, ale i své okolí s hrou na nejrůznější hudební nástroje a učí se vnímat hudbu jako umělecký prostředek, na kterém se mohou aktivně podílet. Uměleckým dipl. um., dlouholetý člen orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Více zde: http://orchestr-zusteplice.webnode.cz/o-nas/

http://www.zusteplice.cz/smiseny-orchestr/

14:00 REVIVAL SWING BAND PRAHA

Orchestr s dlouhou tradicí, věnující se prezentaci tradičního jazzu a swingu, který pobaví široké věkové spektrum posluchačů.

www.revivalswingband.com

15:30 HELIGONKÁŘI Z PODŘIPSKA

V jejich repertoáru najdete většinu lidových písní, které se prostě zpívaly, zpívají a doufejme, že budou zpívat.

www.heligonkari.com

17:00 STRÁNÍCI

Folk z Krušných hor - litvínovská folková kapela, která si v minulosti zahrála např. s Mikim Ryvolou, s Pavlem Žalmanem Lohonkou, s Nezmary, atd.

http://www.stranici.cz

18:30 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

Vystupuje v jednoduchých krojích vycházejících z tradic podkrušnohorského regionu. Hraje písně z Chodska, Prácheňska, Pošumaví, ale též z našeho kraje.

http://www.kdm-most.cz

20:00 NAĎA URBÁNKOVÁ A BOKOMARA

Pětinásobná zlatá slavice zpívá v doprovodu Luboše Javůrka a jeho Bokomary. Toto spojení se stalo hvězdami největších festivalů a ohlas u publika je až překvapivě skvělý.

http://www.nada-urbankova.cz

http://www.bokomara.cz