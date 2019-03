Emocemi napěchované texty, krásný hlas, kytara, rockové melodie. To je Ráchel Pabianová ze Žatce, jejíž zpěv je v regionu čím dál častěji slyšet z podií. Nedávno s úspěchem vystupovala také na akci Deníku Sportovec roku, nyní chystá další koncerty, písničky, a také premiérové album. „Nedokážu si sama sebe moc představit ve velkých arénách. Jsem spíš taková písničkářka. Láká mě rockovější hudba, s kytarou. Vidím se spíš v klubech,“ představuje sebe samu studentka žateckého gymnázia, kterou lidé z regionu mohou znát také jako závodní plavkyni.

Se sportem už sice nadějná umělkyně skončila, o to více se ale „obula“ do hudby. První kytaru si koupila ve třinácti letech a její srdce tehdy pro muziku zahořelo. „Je to moje velká vášeň,“ pokračuje dívka, která ráda cestuje, má ale také jednoho netradičního koníčka. Sbírá ponožky, má jich velkou sbírku, také s uměleckými a hudebními motivy. „Ty nejbláznivější? Prasátka, která létají na mráčcích,“ směje se.

Nadějná zpěvačka vystupuje na mnoha akcích v regionu, naposledy například na maturitním plese žateckého gymnázia nebo při akci Nejúspěšnější sportovec roku. „Byla tam pěkná atmosféra, úžasné, moc jsem si to užila,“ vzpomíná na vystoupení před sportovci.

A její první zkušenosti s veřejnými koncerty? „Není to tak dlouho, co zpívám veřejně. Strašně dlouho jsem se vlastně styděla vystupovat. Začal s tím až můj profesor na výtvarku. Jednou jsme měli tvořit básničku a ilustrovat ji. Přeložila jsem tehdy kus svého textu a on mě pak přiměl přinést jednou kytaru. Ve výtvarce se tehdy zpívalo. Tak jsem se postupně otrkala, alespoň před třídou, postupně i jinde. Teď už je to mnohem lepší, užívám si to,“ vypráví dívka, která si hudbu i texty skládá sama. Téměř výhradně v angličtině.

„Píše se mi prostě lépe v angličtině. Poslouchám hlavně kapely v angličtině, jsem tak zvyklá,“ pokračuje a představuje své další sny. Co nejdříve chce dodělat premiérové album. O čem bude? „No abych pravdu řekla, nejsou to úplně veselé texty. Je pro mě totiž snazší psát, když se cítím hůř. V dost mých písničkách se objevuje bezmoc, zoufalství. Takový mix spíš negativních pocitů. Ventiluji je skrz písničky, když mi není úplně dobře. Ale určitě ne všechny moje písničky jsou temné. Snad tam budou i veselejší,“ slibuje dívka, která kromě kytary zvládne také klarinet, saxofon, flétnu, základy na piano a basovou kytaru a ráda by se naučila na bicí.

V posledních měsících se zaměřila také na tvorbu videoklipů, které mohou její posluchači najít na youtube na kanále rachelwho. „Jednou bych také chtěla vyrazit po Evropě s kytarou, zpívat na ulicích, rozdávat lidem svoje cd, to mě láká,“ zasní se.

V nejbližší době se lidé do jejího zpěvu přetékajícího emocemi budou moci zaposlouchat při zahájení turistické sezony v Žatci, chystá se také koncert v tamním klubu Budík a své fandy by také brzy ráda pozvala na netradiční koncert do žateckého parku.