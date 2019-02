Liberec, Panenský Týnec /ROZHOVOR/ - Populární MONKEY BUSINESS překvapili novým CD „Happines of Postmodern Age" (Štěstí postmoderní doby, Supraphon, jaro 2013) i novými kostýmy. Benátská noc si je užila, ocení je Open Air Festival v Týnci.

Hudební festival Benátská noc 26. července v Liberci. Zpěvák Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Rozjetou show plnou hitů i taneční energie odehrála česká pop funky rocková kapela Monkey Business na festivalu 21. Benátská noc před týdnem v libereckém Vesci. Nyní vystoupí v pátek 9. srpna v Týnci před Skunk Anansie (UK).

„Z novinky zaznělo 6 věcí. Hráváme Up To Speed Now, The Fairy Tale věnovanou Brianovi Ferrymu, Midlife Punk Dilema i Banking On The Drum," řekl zpěvák Matěj Ruppert. Za klávesami seděl Roman Holý, kapelník Monkey Business i autor písní, čokoládová kráska Tonya Graves dávala hudbě MB ten správný feeling, jak to máme rádi. A my tančili, jak jinak?

A jak si to užili sami Monkey Business? I na to jsme se po telefonu zeptali zpěváka-showmana Matěje Rupperta.

Na vedro nenadávám

Jak jste prožívali Benátskou noc? Na jedné straně jste bavili tisíce lidí, na druhé bylo vedro…

Na vedro rozhodně nadávám, vždyť ještě v polovině června bylo v Praze 12 °C. Jsem za vedro rád, i když tohle už je trochu extrém. S kapelou velkou část léta strávíme v autě na cestách na koncerty, což je lehce frustrující. Pro mě je léto nádherný, když ho můžu trávit na chalupě u vody, což dělám právě teď.

Je asi fajn, nemuset se na jevišti potit v kožených kostýmech…?

Pravda, naše současné kostýmy vedru nepřejí. Ale když je nejhůř, máme jinou variantu: převlečeme se do pyžam.

Jinak jsme byli poprvé na Benátské noci na novém místě a docela se mi tam líbilo. Měl jsme rád Malou Skálu, přišla mi asi útulnější, ale ve Vesci je to pro lidi i pro kapely logisticky zajímavější. Sám se rád na Benátskou vracím, i když je maličko rockovější, než je můj hudební naturel. Zahráli jsme si tam parádně, měli jsme pěknou odezvu, byl to skvělý koncert.

Kritik Roman Jireš vaši novinku v kvalitě řadí hned za skvělý debut. Cítíte to stejně?

Ono je to složitější. Desky jsou jako naše děti, a když se vám narodí potomek, máte pocit, že je to nejkrásnější dítě na světě. Jinak to CD nevydáme, nemít pocit, že je lepší než ta předchozí… Ale jako každý dobrý rodič dál milujeme i svá předcházející alba.

Novinka je zas jiná

Jaká je tedy podle vás novinka „Happines of Postmodern Age"?

Je trošku jiná. Je na ní pořád cítit rukopis Romana Holého, ale on se snaží nezůstat na jednom místě. Jestli se jednomu kritikovi líbí hned po naší 1. desce, jsme moc rádi.

Jak moc bude repertoár z Benátské podobný tomu pro Open Air Festival v Panenském Týnci?

To se uvidí těsně před koncertem. Občas písničky měníme; na festivalech hrajeme jen hodinu a chceme to do lidí co nejvíc „narvat". Zazní míň klidných písniček, než na našem vlastním koncertě.

Ale třeba zapomeneme, co jsme hráli na Benátské a zazní to samé. Ovšem to by asi nevadilo, vždyť kolik lidí uvidí během léta oba tato festivaly?

Vystupujete v kostýmech římských legionářů. Na obalu alba ovšem máte středověké rytíře, křižáky. Jak to jde dohromady?

My nevystupujeme jako římští legionáři, to vás asi zmátla moje helma. Koupil jsem ji před dvěma lety v Římě a je trošku podobná gladiátorovi. Naše kostýmy jsou ovlivněny naším hodně oblíbeným apokalyptickým sci-fi filmem „Mad Max 2: Road Warrior". Úžasný na umění je, že si s kostýmy můžete dovolit doslova cokoli. A my máme rádi překvapení při slučování věcí, které jsou zdánlivě neslučitelné.

Například?

Na Velkou Lucernu před dvěma roky na plakátech všude po Praze visel Ondra Brousek jako faraon a pak jsme tam všichni vlítli jako indiáni; lehké mystifikace máme rádi. A navíc jsme se rozhodli, že moc nebudeme dovysvětlovávat obal desky. Rádi zatahujeme lidi do hry…

Up to speed Now je podle mě blízko rytmům modernějších Genesis. Je to náhoda, nebo mám moc bujnou fantazii?

Tak to by mě v životě nenapadlo. (smích) Asi máte bujnou fantazii, já tam Genesis neslyším vůbec! To už spíš Mike and The Mechaniks, to je takový „výrůstek Genesis".

Do broučků už nikdy

Rádi děláte bláznivé věci, šílenosti vám nejsou cizí. Která byla podle vás ta zatím poslední?

My sice děláme šílené věci, ale nepohybujeme se ani v blízkosti nějaké pomyslné hranice šíleností. Ty šílenosti já cítím hodně v těch kostýmech. Hodně je ovlivňuje Pavel Mrázek, který má hodně specifický sveřepý náhled na život, na humor. Před rokem jsme se s Tonyou nechali pro narozeninový koncert ve Žlutých lázních ovlivnit a půjčili jsme si na Barrandově kostýmy takových broučků a to už bych asi neopakoval.