Žatec - Autoři poslali do soutěže hlavně prózu, fotky i videa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Janeček

Do literární soutěže, kterou každý rok vyhlašuje Sdružení rodáků a přátel města Žatce spolu se žateckou Městskou knihovnou, přišlo 42 příspěvků.

Jejich autory nejsou tentokrát ve většině žáci základních a středních škol, ale dospělí. „Změnila se i skladba došlých příspěvků, oproti minulým ročníkům, kdy autoři psali převážně básně, je to nyní hlavně próza, šest autorů zaslalo soutěžní fotografie a přišly také tři videoklipy,“ informovala tajemnice sdružení rodáků Jarmila Šímová.

Ústředním tématem soutěže bylo město Žatec, které v příspěvcích opěvuje většina autorů, dále převažují vzpomínky na život ve chmelařském městě kdysi, ale výjimkou nejsou ani kritické postřehy. Například 18letá studentka Iva Bělohradská z Holedeče si všímá, že v Žatci nenajdete skoro žádný značkový obchod s oblečením, jako je Orsay, Kenvelo nebo New Yorker. Vše „obléhají“ vietnamští prodejci. „A mezi zápory bych uvedla i to, že tu kromě DDM není místo, kde by se mladí lidé mohli vyřádit,“ píše v práci, kterou nazvala Do města dojíždím.

„Žatec je prostě zajímavé město, které musí mít každý jeho rodák rád, a stojí za to se do něj vracet,“ napsala 12letá Iva Kreslová z Bezděkova. „Jsem šťastná, že mladí Žatečané v sobě mají citlivou strunu, na kterou se dá díky této literární soutěži brnkat…,“ píše 69letá Helena Klůsová z Dubí.

Autoři soutěžních příspěvků pocházejí kromě Žatce také z Prahy, Chomutova, Rakovníka, Kadaně nebo Podbořan. Tři příspěvky přišly i z Německa. „Čekali jsme letos méně prací, domnívali jsme se, že autoři budou vyčerpaní, opak je pravdou. Potěšitelné je, že velice pozitivní vztah k městu znovu nacházejí žatečtí patrioté. Z jejich prací čiší zájem o současné dění ve městě i o jeho budoucnost,“ uvedl předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

Desetičlenná odborná porota nyní soutěžní práce vyhodnotí, aby mohly být výsledky vyhlášeny v polovině června. Výběr z prací se objeví také v almanachu, který chce sdružení rodáků vydat do konce letošního roku.