Tip Deníku: Divadlo nabídne hru Každému jeho psychoterapeuta

Žatec - Komedie ve čtyřech sezeních bude v pondělí 18. března k vidění v žateckém divadle. Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je "vpuštěn" na pacienty? Co se stane, když začne léčit "selským" rozumem?

Eva Decastelo | Foto: DENÍK/Tilent Vajt

Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Uršula Kluková/Hanka Sršňová, Barbora Mottlová, Václav Upír Krejčí/Martin Pošta, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka hlas moderátora v rádiu - Jiří Xaver Veselý. Představení začíná v 19 hodin. Vstupné: 350 / 300 / 250 kč. Každému jeho psychoterapeuta Městské divadlo… Detail události ›

