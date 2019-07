Další zajímavá akce se chystá na zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku. V sobotu 6. července tam budou Slavnosti Jana Rudolfa Černína.

Zámek v Krásném Dvoře | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Začátek je na nádvoří naplánován na 10 hodin, program je připraven do 17 hodin. Vstupné na nádvoří bude 50 Kč, děti do 6 let mohou přijít zdarma.