Kdy: pátek 27., sobota 28. a neděle 29. prosince

Kde: muzeum Žatec

Za kolik: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 60 Kč

„Představujeme sbírku betlémů našeho muzea a soukromou sbírku Víta Svorníka z Holedečku. Ukazujeme betlémy vyrobené z různých materiálů, například cínu, včelího vosku, mýdla, dřeva, papíru, keramiky, kukuřičného šustí, sádry, skla, slámy, perníkového těsta a dalších materiálů. Prezentujeme autory z dob minulých, třeba Josefa Weniga, Karla Frantu, Pavla Kőrbera, Mikoláše Aleše, ale i současné, jako je Alena Samohýlová, Jan Wagner, Petr Rýgl, Drahomíra Kolouchová a jiní. Po druhé k vidění bude i betlém vyrobený veřejností v roce 2018 s malovaným pozadím žateckého náměstí od Ivy Mottlové“, uvedla kurátorka výstavy v žateckém muzeu Jitka Krouzová.

Pořadatelé doufají, že i letos do nově vytvořeného žateckého betlému přibudou nové postavy a vyzývají žateckou veřejnost k doplnění dalších figur. V pátek otevřeno od 9 do 17 hodin, o víkendu od 13 do 17 hodin.