Od pátku 27. září do neděle 29. září můžete navštívit tradiční výstavu drobného zvířectva a chovatelských potřeb, zdravé stravy a života.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Kdy: pátek 27. září až neděle 29. září od 9 do 17 hodin

Kde: výstaviště Louny

Za kolik: 60 Kč, snížené 40 Kč, ZTP-P a děti do 6 let zdarma