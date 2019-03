Ústí n. L. - Pátek 8. března až neděle 10. března, Vrchlického divadlo v Lounech, jednotlivá představení za 60 korun, permanentka 250 korun.

Divadlení 2018. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Už popatnácté patří začátek března ve Vrchlického divadle v Lounech postupové přehlídce amatérského divadla s názvem Lounské divadlení. Od čtvrtka 7. do neděle 10. března se tam představí osm souborů – z Prahy, České Lípy, Kadaně, Sázavy, Litoměřic, Děčína a domácích Loun. V neděli dopoledne dojde na slavnostní vyhodnocení přehlídky, hostem programu bude český slamer Anatol Svahilec.



„Opět budou mít návštěvníci divadla možnost vidět, co zajímavého se na ochotnické scéně urodilo, jak hrají mladí i ti starší, jak přistupují k textu, jaké volí prostředky, co na ně řekne lektorský sbor, ale hlavně budou mít možnost se čtyři dny skvěle bavit s pohodovými lidmi, pro které se jeviště stalo kamarádem,“ zvou pořadatelé přehlídky.