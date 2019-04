TIP NA VÍKEND: Louny lákají na Dům a zahradu

Louny - Čtvrtek 18. až neděle 21. dubna, výstaviště Louny, dospělí 70 Kč, důchodci, děti od 6 let do 15 let 50 Kč, rodinné vstupné 210 Kč (2 dospělí + 2 děti), s průkazkou ZTP a děti do 6 let zdarma.

Výstava Dům a zahrada v Lounech | Foto: Deník/Petr Kinšt

Dům a zahrada. To je tradičně první výstava, která se koná v Lounech. Tamní výstaviště ji bude hostit od čtvrtka 18. do neděle 21. dubna. Během prodlouženého velikonočního víkendu se čekají desítky tisíc návštěvníků. Letos se koná její 23. ročník. Výstava Dům a zahrada přináší novinky z oblasti zahrady, stavby a bydlení. Zahrádkáři, chalupáři, stavitelé, kutilové, prostě milovníci hezkého bydlení si přijdou na své, mohou si nakoupit sadbu, osivo, okrasné i užitkové rostliny, ovocné stromky, zahradní mechanizaci, zahrádkářské potřeby, ale nejen to. Připraveno je vše pro vylepšení obydlí od podlahy až po střechu. Tip Deníku: Velikonoční výstava starožitných kočárků a panenek Přečíst článek › „Vystavovatelé si pro návštěvníky připravili řadu slev a výhodných výstavních nabídek. Plocha lounského výstaviště je zcela zaplněna. Ve čtyřech veletržních dnech se představí přes 270 vystavovatelů. Výstavu Dům a zahrada obohatí desítky nových vystavovatelů z oborů zahrady i stavby,“ přiblížila manažerka lounské výstavy Štěpánka Portz. Loni se na výstavu přišlo podívat 37 196 návštěvníků, obdobný počet očekávají pořadatelé i letos. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin.

