Muzea v Žatci i Lounech pořádají v pátek 17. května Muzejní noc. V Žatci program začne v 17 hodin v hlavní budově muzea vernisáží výstavy Když v Žatci hráli Ackermanna aneb Tradice Jana ze Žatce v Žatci. „Výstava připomene osobnost Jana ze Žatce. Od 19 do přibližně 21.30 hodin sehraje v muzejní zahradě ochotnický spolek divadelní představení Lucerna na motivy stejnojmenného díla Aloise Jiráska. Následovat bude ohňová show.

Program se chystá také v Křížově vile, Staré papírně a knihovně, v divadle budou od 20 do 22 hodin prohlídky výstavy 170 let žateckého divadla.

V Lounech začíná Muzejní noc v 16.30 hodin slavnostním zahájením v muzeu. Na programu jsou komentované prohlídky výstav Louny na starých pohlednicích a Jan Růžička – snímky krajiny z let 1900 – 1937. Večer je v plánu posezení u piva s flašinetem a harmonikou. Od 17 do 22 hodin bude probíhat kvíz Poznej staré Louny s malou odměnou, začátek i konec je v pokladně muzea.



Také v Lounech se do Muzejní noci zapojí i jinde. Ve sklepě U Bílého jednorožce se chystá promítání filmů o starých Lounech, Galerie Benedikta Rejta zaměří svůj program na malíře Emila Fillu. Do Muzejní noci se zapojí také knihovna a loutkové divadlo, otevřené budou Muzeum Zkamenělý les nebo Galerie města Loun.