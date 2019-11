Kdy: Sobota 23. a neděle 24. listopadu

Kde: Žatecké muzeum

Za kolik: Základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

„Připomeneme nejen průběh listopadových událostí ve městě, ale vrátíme se v čase také do doby prvních svobodných voleb. A také do doby velkých iluzí, kdy si všichni mysleli, že se vše dá změnit snadno a rychle, a také se o to snažili. Uvidíme unikátní svědectví doby v podobě dokumentů, volebních i revolučních plakátů, karikatur, odznáčků, propagačních brožurek, volebních lístků a dalších věcí. Velkou část materiálů si muzeum zapůjčilo ze soukromého archivu z činnosti žateckého Občanského fóra,“ uvedla kurátorka výstavy Milada Krausová.

Po třiceti letech se tak znovu vrátíte do atmosféry let 1989 – 1990 a zamyslíme se nad tím, co se nejen ve městě Žatec od té doby povedlo a co zůstalo dodnes jako nesplněný sen. Mladší návštěvníci se pak dozví, jak sametová revoluce v Žatci tehdy probíhala.

Výstava potrvá v hlavní budově žateckého muzea do 2. února 2020.