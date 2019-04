Chrám chmele a piva v Žatci zahájí v neděli 7. dubna slavnostně letošní turistickou sezonu. A přichystal při této příležitosti zábavnou akci. Ve 13 hodin bude slavnostně odemknut Chmelový maják, Chmelobrana předvede svůj marš, chybět nebude ani skřítek Hop. Ve 13.30 začne pohádka O Červené karkulce v podání žateckých loutkářů, ve 14.15 odstartuje hudební vystoupení ZUŠ Žatec. Od 15.15 bude náměstí Prokopa Velkého patřit mladé talentované žatecké zpěvačce Ráchel Pabianové. Připravené budou také stánky s občerstvením, pro děti pak malování na obličej.

V neděli je také přichystáno zlevněné vstupné do Chrámu chmele a piva a do Chmelařského muzea. Zahájena bude také nová soutěž o ceny, jak jinak než související s pivem a chmelem. „Soutěž je určená pro všechny, jednotlivce i rodiny. Účastníci navštíví několik míst v Žatci a okolí, dostanou razítka, a kdo kartičku zaplní, bude zařazen do slosování. Předání cen proběhne na Dočesné,“ přiblížil projekt Královská cesta chmele a piva šéf Chrámu Ondřej Baštýř.

Razítka bude možné sbírat i v průběhu několika let, vybraná místa spojuje opět téma zlatavého moku. Kromě Chrámu se účastníci vydají do pivovaru, Chmelařského muzea, na zámek Stekník, recesistického Muzea Homolupulů či do Krušovic.