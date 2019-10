KDY: Sobota 5. října

KDE: Zámek Krásný Dvůr

ZA KOLIK: Vstupné na zámecké nádvoří je 90 Kč, vstupné pro děti od 6 do 15 let je 60 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Akce se bude konat od 10 do 17 hodin, návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program na nádvoří, v zahradě i v parku. V soutěžích se budou hodnotit nejlepší jablečné produkty.

Na zámeckém nádvoří vystoupí kapely Nerez se zpěvačkou Lucií Šoralovou, Copacaband, Yellow Sisters a Mateřská.com. Stejně jako v předchozích letech se představí také žáci Základní školy Krásný Dvůr a Základní umělecké školy Žatec. V zahradě jsou připravena divadelní představení především pro dětské publikum. Divadlo Jitřenka ze Žatce odehraje svou novinku, pohádku O chmelových skřítcích. Plzeňské Divadlo V Boudě předvede hned dvě pohádky, a to No, to dá rozum a Kašpar u čarodějnice.

Celodenní program zahrnuje také projížďky bryčkou po zámeckém parku, koňskou show v podání Koňského dvorce Chmelištná či vystoupení sokolníka Pavla. V zámecké zahradě se předvede kejklíř Lukáš, který má připravené workshopy pro děti. Vyzkoušet si budou moci také střelbu z luku. Novinkou v programu je Jablečné vlasové studio. Zájemci si mohou nechat vytvořit zadarmo účes inspirovaný jablky a podzimem.

V zámeckém areálu se bude konat jarmark. Sortiment bude zaměřený především na podzimní a jablečnou tématiku, chybět nebude samozřejmě občerstvení. Součástí jarmarku budou také soutěže O nejlepší jablečný produkt. Zájemci o účast v soutěži hodnocené porotou musí v den konání akce do 10:30 hodin na zámku odevzdat 5 vzorků svého jablečného produktu. Přihlásit je možné jakýkoli jablečný produkt. Vyhlášení ve 13:00 hodin. Návštěvníci pak mohou hodnotit produkty, které do soutěže přihlásí prodejci. Soutěží tak produkty prodávané na stáncích, vítěz je vyhlášen v 15:00 hodin. Hlavní ceny do soutěží vyrobili klienti Psychiatrické léčebny Petrohrad.

Klasické prohlídky zámku doplní dětské prohlídky s komtesou. Přístupný bude také Novogotický templ v zámeckém parku, v případě příznivého počasí i s vyhlídkou.

Vstupné na zámecké nádvoří je 90 Kč, vstupné pro děti od 6 do 15 let je 60 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Z důvodu zajištění bezpečného provozu v okolí zámku bude dne 5. 10. 2019 možný průjezd po silnici Krásný Dvůr - Buškovice pouze jedním směrem a to směrem na Buškovice. Správa státního zámku se omlouvá za možné komplikace těm, kteří se akce nezúčastní.

„Návštěvníci akce budou moci využít k parkování parkoviště, pole anebo podélné stání v aleji. Zároveň budou moci ke vstupu do areálu využít nejen hlavní zámeckou bránu, ale i branku do zahrady směrem od parkoviště. Snažíme se tak návštěvníkům zkrátit nepříjemné čekání ve frontách u pokladen,“ dodává kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Šárka Kovaříková