Kdy: Sobota 22. a neděle 23. února

Kde: Žatecké muzeum

Za kolik: 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

Výstava přibližuje lidové zvyky a obyčeje v lidském životě související s narozením a úmrtím. Z našeho současného života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v existenci člověka.

„Výstavu pořádáme ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Vzhledem k objemnosti této putovní výstavy, jsme museli přistoupit k rozdělení na dvě části. První část Od košilky… se věnuje narození dítěte, obsahuje období těhotenství, pokračuje přes porod, práci porodních babiček až po období šestinedělí a úkony, které souvisejí se křtem.

Ukážeme například kolébky, povijany, zavinovačky, hračky, koutnice, křestní stuhy, čepečky a mince, obsah kufříku porodní báby, vysvětlíme, co je to hejčedlo,“ přiblížila Jitka Krouzová ze žateckého muzea. Výstava potrvá do 17. května. Druhá část bude v žateckém muzeu k vidění letos na podzim.