První část výstavy Klekání zvoníme, Jidáše honíme ukáže nové přírůstky kraslic ve sbírce žateckého muzea, do které přibylo za loňský rok více než sto nových kraslic od různých maléreček z celé ČR.

„Vysvětlíme, kdy se Velikonoce slaví, co dělali naši předci o postních nedělích, co je popeleční středa, pašijový týden a představíme techniky zdobení kraslic, jež nejsou etnograficky čisté, ale přesto velice zajímavé, například madeirované, zdobené korálky, polepované bavlnkami, papírem a jiné,“ zve muzeum.

Druhá část výstavy pokračuje v pobočce muzea v Křížově vile v Zeyerově ulici pod názvem Podoby českých Velikonoc. „Ta přiblíží velikonoční tradice od Aše po Humpolec a od Velenic po Šluknov do roku 1948. Zde budou k vidění kraslice etnograficky čisté, například zdobené voskovým reliéfem, batikou, jezerní sítinou, gravírované a mnohé další,“ uvedlo muzeum. Obě výstavy v Žatci potrvají do 28. dubna.



Muzeum v Žatci chystá také velikonoční týden od 9. do 14. dubna s ukázkami pletení pomlázky, zdobení kraslic, velikonoční floristiky, zdobení vajíčkového stromu, vynášení Smrti. Bude také tradiční jarmark.

Sobota 16. března a neděle 17. března, muzeum Žatec, vstupné je 45, snížené 30 korun.