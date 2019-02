Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete v těchto dnech vypravit na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Kubík

Pátek 11. ledna

Kino Svět Louny:

Raubíř Ralf a internet 3D

Také v sobotu a neděli. V 15 a 17.30 hod.

Cena za štěstí

Drama. Také v sobotu a neděli. Ve 20 hod.

Ve spárech ďábla

Horor. Také v sobotu. Ve 22 hod.

Digitální kino Žatec:

Pat a Mat: Zimní radovánky

Animovaný, rodinný film. V 17.30 hod.

Utop se anebo plav

Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili. Ve 20 hod.

Kino Blšany:

Coco

Animovaný. V touze dokázat svůj talent se Miguel ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. V 18.30 hod.

Kino Domoušice:

Příběh koček

Animovaná komedie. V 18 hod.

Gymnázium a SOŠ Podbořany:

Den otevřených dveří

Od 8 do 16 hod.

ZUŠ Louny:

Tvoříme s rodiči

Žáci výtvarného oboru pod vedením Jindřišky Riedlové si pozvou ke společné tvorbě své rodiče. V 15 hod.

Čajovna U sv. Mikuláše Louny:

Kosmetický workshop - Victorian Katherine

V 18 hod.

Loutkové divadlo Louny:

Koncert Cop

Koncert legendární bluegrassové skupiny, která slaví 40 let, vstupné 250 Kč. Ve 20 hod.

COP - Tennessee Waltz Zdroj: YouTube.com/Martha Black

Divadlo J. K. Tyla Postoloprty:

Maryša

Slavnou českou klasiku bratří Mrštíků na prknech postoloprtského divadla zahraje DS Domu kultury Krupka. V 19 hod.

Sobota 12. ledna

Kino Svět Louny:

Raubíř Ralf a internet

Také v neděli. V 10 hod.

Spider-Man: Paralelní světy 3D

Animovaný. Také v neděli. Ve 13 hod.

Kino Peruc:

Mamma Mia! Here We Go Again

Romantická komedie. V 17.30 hod.

Zimní stadion Louny:

Lounská bruslička

Krasobruslařské závody. Od 8 do 20 hod.

Music bar Za Zdí Louny:

Underground Blues Session

Zahrají Joe Karafiát (The Plastic People of The Universe), Jan Martínek a Petr Rozkaňuk (Žlutý pes). Ve 20 hod.

Městské divadlo Žatec:

Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur

Anna Netrebko poprvé na jevišti Metropolitní opery zpívá titulní roli v opeře Adriana Lecouvreur, příběhu slavné francouzské herečky, která se zamilovala do válečného hrdiny Maurizia, v podání Piotra Beczały. V 18.45 hod.

Hotel Slunce Podbořany:

Výroční schůze KČT Podbořany

Ve 14.30 hodin.

KD Zastávka Louny:

Maturitní ples OA a SOŠ generála Fr. Fajtla Louny

Ve 20 hod.

Neděle 13. ledna

Digitální kino Žatec:

Raubíř Ralf a internet 3D

Animovaná komedie. V 15 hod.

Cena za štěstí

Příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. V 17.30 hod.

Robin Hood

Moderní vzrušující akční podívaná. Ve 20 hod.

KD Zastávka Louny:

Taneční čaje

Taneční orchestr Jaromíra Laksy, TŠ Fénix a KD Zastávka zvou na parket. Vstupné jednotlivec 100 Kč, pár 170 Kč. Od 14 hod.

Loutkové divadlo Louny:

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Loutková pohádka místního Spolku loutkářů v Lounech. Ve 14.30 hod.

Galerie města Loun:

Lounské dědictví – Jaroslav Mařík a Otakar Mařík

Vernisáž výstavy maleb, kreseb, grafiky a exlibris dvou lounských osobností, jejichž jména by neměla být zapomenuta. V 18 hod.

Městský zimní stadion Louny:

Veřejné bruslení

Protáhněte si tělo po vánočních prázdninách v novém roce. Od 13.30 do 15 hod.