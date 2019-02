Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete v těchto dnech vypravit na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Ples, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Pátek 18. ledna

Kino Svět Louny:

Husí kůže 2: Ukradený Halloween

Dobrodružná hororová komedie. Také v sobotu a neděli. V 17.30 hod.

Skleněný

Také v sobotu a neděli. Ve 20 hod.

Creed II

Sportovní drama o návratu šampióna. Repríza na přání diváků. Také v sobotu. Ve 22 hod.

Raubíř Ralf a internet 3D

Také v sobotu a neděli. V 15 hod.

Digitální kino Žatec:

Husí kůže 2: Ukradený Halloween

Pokračování úspěšného rodinného filmu o autorovi série bestsellerů Goosebumps. V 17.30 hod.

Skleněný

Ve 20 hod.

Hotel U Radnice Louny:

Waxwork – lidé z vosku

Velmi poučné, lehce šokující… Do neděle 20. 1. Od 10 do 18 hod.

Oblastní muzeum Louny:

Hlavolamy

Výstava interaktivních hlavolamů, kde si můžete zkusit vyndat obřího ježka z klece, projet kolektivním bludištěm, sestavit lomený oblouk z molitanových bloků anebo jen hrát s dřevěnými kostkami. V rámci výstavy hlavolamová herna, kde si můžete vyzkoušet rozluštit hlavolamy, které si potom můžete na výstavě zakoupit. Od 9 do 17 hod.

Střelnice Chlum Louny:

Noční střelby SČS Louny

Mířená, akční VPs. Od 18 hod.

Vrchlického divadlo Louny:

Z-Band Louny - Písně, songy, šansony

V podání lounského uskupení Z-band zazní písně autorů a interpretů: Petra Hapky, Michala Horáčka, Hany Hegerové, Zuzany Navarové, Jany Kirschner a dalších. V 19 hod.

Music bar Bílá růže Podbořany:

Weekend 3

Během 3. lednového víkendu se můžete na Růži těšit na Finlandia Vodka panák jen za 30 Kč, za mixem DJ A75. Od 21 hod.

Sobota 19. ledna

Kino Svět Louny:

Raubíř Ralf a internet 2D

Také v sobotu a neděli. V 10 hod.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Animovaná komedie. Také v neděli. Ve 13 hod.

Digitální kino Žatec:

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Animovaná komedie. V 15 hod.

Mary Poppins se vrací 2D

Rodinný muzikál. V 17.30 hod.

Kino Peruc:

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Pokračování oblíbené animované komedie. V 15.30 hod.

Dům dětí a mládeže Podbořany:

Den her a soutěží

Hravá sobota pro děti z města. Od 10 do 16 hodin.

Městská knihovna Louny:

Pohádky v anglickém jazyce

Dětské oddělení. Od 10 hod.

Oblastní muzeum Louny:

Hlavolamy

V sobotu a neděli od 13 do 17 hod.

Zimní stadion Louny:

Veřejné bruslení

Od 13.15 do 14.45 hod.

Sokolovna Lenešice:

Rockový večer - Láďa Křížek

Kreyson official revival, Burnnesy, Schlak. Od 19 hod.

Kreyson Official Revival - Archanděl Michael Zdroj: YouTube.com/Kreyson Official Revival

KD Zastávka Louny:

Maturitní ples Gymnázia V. Hlavatého Louny

Od 20 hod.

Music bar Za Zdí Louny:

Už Jsme Doma

Večer s progressive punk Praha. Ve 20 hod.

Už jsme doma - Mlha Zdroj: YouTube.com/Už jsme doma

Kulturní dům Slavětín:

Myslivecký ples

Honební společenstvo Slavětín srdečně zve, hudba, zábava, tombola. Ve 20 hod.

Kulturní dům Líšťany:

Hasičský ples

Tombola, hraje No Headache. Ve 20 hod.

Sál Tuchořice:

5. Školní ples

Hraje hudební skupina 3D Most, v průběhu večera vystoupí Street Hard Workers, čeká vás bohatá tombola. Ve 20 hod.

Music bar Bílá Růže Podbořany:

Weekend 3

Za mixem DJ Kenny (Zbyněk Štrebl); vstup 15+, vstupné 50 Kč. Od 21 hod.

Kulturní dům Vroutek:

Myslivecký ples

Bohatá tombola, hudba, zábava. Od 20 hodin.

Neděle 20. ledna

Digitální kino Žatec:

Bohemian Rhapsody

Hudební drama. Ve 20 hod.

Oblastní muzeum Louny:

Masopustní veselí a Swap

Přijďte se pobavit na téma nadcházejícího masopustu a vyměnit to, co vám doma překáží, za poklady, které potěší. Hravě, ekologicky, udržitelně. Všichni jste vítáni! Vstupné dobrovolné. Od 10 do 17 hodin.

Loutkové divadlo Louny:

O Beráncích a ospalém Čertovi

Loutková pohádka pro děti i rodiče. Ve 14.30 hod.

Kulturní dům Smolnice:

Zahájení společenské sezony s Pichlovankou

Všichni příznivci dechové hudby jsou srdečně zváni.

Městské divadlo Žatec:

Káťa a Škubánek

Divadlo D5 Praha sehraje pohádku na motivy večerníčkové předlohy z televize. V 15 hod.